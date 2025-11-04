Slušaj vest

Hrvatski biznismen Marijan Šarić svojevremeno je za Kurir Stars izneo skandalozne tvrdnje o 40 godina mlađoj starleti i pobednici "Zadruge 3" Ivi Grgurić.

"Bila je seljančica jadna"

Naime, biznismen je bio isprovociran Ivinim negiranjem njegove priče, te je tada odlučio da otkrije šokantne detalje njihove veze, pa je, između ostalog, kazao da je njegovim kolima vozila dva kilograma heroina.

1/14 Vidi galeriju Iva Grgurić danas Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

- Sve ono što je Iva govorila o meni u medijima je totalna laž. Ja imam kompletnu dokumentaciju o svemu što govorim, ona može da priča šta hoće. Ja sam njoj hteo da pomognem iz najbolje namere jer je bila sirotinja. Bila je jedna seljančica jadna, napuštena... O tome sam već sve pričao, da se ne ponavljam. U Zagrebu kad se pomene moje ime, svako zna ko sam ja, a ono što ona sad govori o meni je jako ružno i bezobrazno. Ona je dno dna - započeo je priču tad ogorčeni Marijan, a zatim nastavio:

"U mojim kolima je vozila dva kila heroina"

Foto: Printscreen Facebook

- Iva je tip devojke koja može da se dovede u vezu s podvođenjem, prostitucijom i drogom. To je ona. Ona se bavila svim tim naveliko. Pričale su mi njene prijateljice da je uzimala moj auto i da je vozila dva kila heroina. Ja nisam ni znao šta je to. Njoj je bolje da me ne spominje, jer ja u svom telefonu imam intimne snimke s njom, koja je ona snimila lično, pa je meni kasnije slala. Imam sve dokaze i od doktora kad se operisala, sve sam ja to plaćao i sve sam znao. Znam i more drugih slučajeva gde je to radila i sa drugima, ali ja mogu da tvrdim samo ono što ja lično znam. Sve te snimke ću pokazati javno vama ako bude nastavila sa svojim lažima i demantovanjem - dodao je Šarić.

"Bila je s mojim sinom"

1/11 Vidi galeriju Iva Grgurić nekada Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

On tvrdi i da je nakon njega u intimnoj vezi sa Ivom bio njegov sin, ali i mnoštvo njegovih prijatelja.

- Iva je bila i sa mojim sinom. Eto o kakvoj se ženi radi. Cela diskoteka mog sina, gde pevaju najpopularniji pevači iz Srbije, bila je s njom. Katastrofa šta je radila. Neki momci su je vodili na brod. Moj jedan moćni prijatelj se iživljavao nad njom, urinirali su po njoj. Užas! Oni su joj svi plaćali, od nečeg je morala da živi, nigde nije radila. Ja sam čist ko suza, za sve imam dokaze, nek tuži slobodno za ovo što sam rekao. Nema tu demantija nikakvog - završio je svoju ispovest iznervirani biznismen.

Tad smo pozvali Ivu kako bismo čuli i njenu stranu priču, a ona je, čim je čula da pominjemo Šarićevo ime, poručila:

- Ne, ne, hvala lepo, neću ništa o njemu da pričam.

