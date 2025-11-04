Slušaj vest

Danas je još jedno snimanje emisije "Zvezde Granda", a na Košutnjak je stigla i Dara Bubamara, koja se odmah požalila okupljenim novinarima da joj je težak dan jer je započela novu dijetu.

- Malo sam na nekoj dijeti i teško mi je. A stalno sam ja na nekim režimima ishrane, a smršala sam par kilograma. Svakako se lepo osećam i kada imam viška i manjka kilograma - rekla je Dara Bubamara.

Prisetila se Marine Tucaković

Pevačica se potom prisetila Marine Tucaković, koja bi na današnji dan napunila 72 godine.

- Danas ne mogu da stignem zbog snimanja da odem, ali ću svakako otići na Marinin grob. Ono, baš mi fali Marina, pogotovu sada kada izbacujem nove pesme, samo razmišljam kako bi Marina napisala neki tekst na melodiju koju imam. Svima nam jako fali - rekla je ona.

Dirnuo je gest Barbare Bobak

Nakon medijske svađe između Milice Pavlović i Bubamare, pevačica Barbara Bobak je zauzela Darin tabor, a sada se ona osvrnula na to.

- Oduševila me je Barbara, pre svega što je ona moja novosađanka. Baš me onako voli, i ja nju poštujem i cenim. Ona baš uvek stane na moju stranu i baš je to lepo što se toliko volimo i cenimo. Što se tiče Barbare, želim joj puno uspeha i ceo život ću biti uz nju, jer je predivna. Iako se ne viđamo zbog obaveza, uvek lepo priča o meni i zaštiti me - dodala je Dara Bubamara.

