Drugi deo albuma „Noćas nam ne gine ljubav“ Saše Matića izlazi sutra, u sredu u 12 časova. Nakon što je prvi deo objavljen u aprilu postao jedno od najslušanijih muzičkih izdanja godine, Matić sada donosi nastavak koji, kako kaže, „pogađa pravo u srce“.

Publika će imati priliku da čuje četiri nove pesme - „Sivraj rode“, „Stani malo“, „Dalje“ i „Daleko“ - nastale u saradnji sa timom proverenih autora: Draganom Brajovićem Brajom, Jelenom Trifunović, Dejanom Kostićem, Banetom Opačićem, Bojanom Vasićem, Markom Cvetkovićem, Sašom Miloševićem Mareom i Markom Mahonijem.

„Svaka od ovih pesama nosi moj lični osećaj i istinu koju prepoznaje svako ko je voleo, izgubio ili se ponovo nadao“, rekao je Saša.

Album je nastao u saradnji sa Telekomom Srbija, zvaničnim prijateljem projekta, a prati ga i serijal video-spotova koji donose vizuelni identitet svake pesme.

Drugi deo albuma „Noćas nam ne gine ljubav“ biće dostupan na svim digitalnim platformama - još jedna prilika za publiku da proveri da li ljubav, kako Matić poručuje, zaista nikad ne gine.

