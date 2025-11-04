Slušaj vest

Era Ojdanić i Ljuba Aličić osamdesetih godina prošlog veka, bili su na turneji u Australji. Ojdaniću je tada stigla poruka da će u mrtvačkom sanduku biti vraćen u Srbiju, ako ne napusti Australiju u roku od 24 sata.

Pevač je odmah spakovao kofere i kupio kartu za Beograd, a tek na aerodoromu saznao je da iza svega stoji Ljuba Aličić.

- Bili smo na turneji u Australiji, Meho Puzić, Hanka Paldum, Ljuba, ma dosta kolega. Pevali smo u tada čuvenoj kafani "Romanija", tu su se okupljali naši ljudi. Svi su otišli u Srbiju, a Ljuba mi kaže: "Ajde brate da ostanemo još nedelju dana da uzmemo dobre pare". Tako da smo tamo ostali samo on i ja, produžili smo još nedelju dana. Posle dve večeri tu se pojavile neke cure, traže autogram, druženje, zezanje... Prišla mi je jedna Makedonka, sedela sa je mnom i posle nekog vremena konobar mi donosi ceduljicu a na njoj piše - "Ojdaniću ako se budeš udvarao našim devojka, bićeš ubijen i vraćem u mrtvačkom sanduku. Imaš 24 sata da napustiš Australiju", i ja se odmah spakujem - priča za Informer Era i nastavlja:

- Ispričam Ljubi sve, promenim kartu i let. Tek kada sam sve to uradio i uzeo novu kartu, Ljuba mi kaže da je on pisao poruku na ceduljici, hteo je da se našali. Meni je već bilo muka i otišao sam. Ljubi je posle bio krivo, ostao je sam, ali uzeo je dobu lovu. Odrekao sam se para koje su trebale meni da pripadnu.

Era se uprkos neslanoj šali, nije naljutio na kolegu.

- Nisam se naljutio, ali nisam hteo da ostanem kada mi je priznao da je on, iznervirao sam se - kaže Ojdanić.

Ljuba stavio pare u džep

Folk pevač Ljuba Aličić, poznat i kao kralj bakšiša, svojevremeno se našao se u centru pažnje zbog viralnog snimka na društvenim mrežama na kojem se vidi kako uzima bakšiš dok peva i stavlja novčanice u džepove. Sada je ponovo uradio isto.

Na snimku do kojeg je došla redakcija Kurira vidi se Aličić kako pravi delirijum na privatnom slavlju. Gosti su poskakali od uzbuđenja, a kako to obično biva, čašćavali su Ljubu kako su stigli. U jednom trenutku muškarac mu je dao bakšiš, a Aličić je, kao po običaju, odmah stavio novac u džep, iako je nastupao sa bendom.

