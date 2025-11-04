Slušaj vest

Ćerka densera Gagija Đoganija i pevačice Anabele Atijas, Nina, na svom Instagram profilu je aktivna i svakodnevno deli dešavanja iz privatnog života.

Nina je pokazala telo u uskom šortsu, podigla je majicu pa je pokazala zategnut stomak, a na licu nije imala ni trunku šminke.

Nina Đogani pozira u teretani
Nina Đogani pozira u teretani Foto: Printscreen

Zaposlila se kod pevačice

Nina Đogani se nedavno zaposlila u salonu kod Mie Borisavljević. Gagi ovako govori o ćerkinom poslu:

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao je i otkrio da podržava vezu naslednice sa dečkom koji je bio u zatvoru.

Nina Đogani Foto: Printscreen/Instagram

- Došlo je vreme da Nina zarađuje, mi smo pričali sa njom da mora da oseti svoj novac. Sa Ninim dečkom super odnos. Sa Markom sam mnogo blizak. On je i sam rekao da na mene gleda kao više od prijatelja, brata.

