Pevačica Katarina Grujić rešila je da promeni imidž, a mnoge je iznenadila svojom odlukom.

Katarina je posetila frizerski salon odakle je podelila fotografiju i pokazala kako izgleda sa kraćom kosom i ošišanim šiškama.

Katarina Grujić pokazala lice šminke Foto: Printscreen

Komentari su bili podeljeni, a dok su joj jedni pisali da izgleda dosta mlađe i da joj promena prija, drugi su smatrali da joj stara frizura bolje pristaje.

Planira proširenje porodice

1/4 Vidi galeriju Marko Gobeljić i Kaća Grujić Foto: ATA images

Podsetimo, Katarina uživa u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem sa kojim ima ćerku Katju, a nedavno je govorila o proširenju porodice.

- Marko i ja smo pričali, voleli bismo da imamo troje dece. To se ne planira, kad se desi desiće se. Nije mi bitno kog je pola. Možda da vidim kako je to biti majka dečaka. Ali može i ćerka, moj otac ima dve ćerke, to je za očeve najveća ljubav - rekla je ona tada.

Od oca nasledila vilu

1/7 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Printscreen Instagram, Milica Stanojević, Nemanja Nikolić

Inče, Katarina je dobila od oca kuću u Crnoj Gori vrednu nekoliko miliona.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju - rekla je Katarina svojevremeno.

