Fraze doktorke Nade Macure “Obucite se slojevito” i “Pijte dosta vode” godinama unazad preplavljuju društvene mreže i proslavile su je izvan granica njene ekpertize, a u intervjuu sada ona govori o svojoj karijeri, uspesima, razvodu, ali i aktuelnim temama u svetu šoubiza i rijalitiju.

- Osim što sam lekar po obrazovanju, ja sam i vaš kolega, radila sam kao PR Hitne pomoći 10 godina, što je vrlo odgovoran posao. Čovek nije svestan koliko jedna mala greška ili naglasak na nešto može da vas košta. Zavidim ženama koje su u svetu uspele, kod nas u Srbiji ima dosta uspešnih žena - započela je Macura i dodala:

- Ja sam iz Vojvodine, iz Srema. Bilo je dileme kada sam završila Medicinski fakultet, kako dobiti mesto, dobiti specijalizaciju. Tada je izašao konkurs, u Zvorniku su tražili lekara, platili su mi putne naloge, možete misliti, završite medicinu, a nemate para, nemate ništa. Oni mi plate i putne naloge i troškove i sve i kad sam otišla tamo, gužva je neka bila, ali nešto mi se nije dalo da ostanem u toj sredini iako su mi rekli da mogu specijalizaciju koju god želim. Vratila se ja i razmišljam.

Tatina druga žena, sa kojom ja imam divan odnos, ona je anđeo, imala je veliki uticaj na mene i sestru, rekla mi je da ima rođaka u Kragujevcu koji je direktor Hitne pomoći. I ona mi kaže: “Idi, pokušaj tamo”. On me je prihvatio i ja sam za šest meseci već komandovala Hitnom pomoći kad je on odlazio na godišnji odmor. Mogu da vam kažem, ja sam jako zavolela Kragujevac, uvek u meni budi posebnu emociju.

Od muža sam dobila stan

Nada se prisetila trenutka kada je upoznala bivšeg supruga. Kako je ispričala, zavoleli su se na Kopaoniku, ali ljubav nije potrajala, a od bivšeg muža je dobila stan.

- Posle toga ja odem na Kopaonik i tu sretnem mog tada budućeg supruga i od tada se nismo razdvajali. On je bio vojno lice i radio je u Smederevskoj Palanci, a ja radila u Kragujevcu, pa smo sve vreme putovali, ja kod njega, on kod mene. Lepa ljubavna priča. Tekle su godine i on meni kaže: “Znaš, ti mene da voliš, ti bi živela u nekom šatoru, ako ja odem ne znam gde.” I ja tu kao, dobro, pređem ja u Smederevsku Palanku, opet u Hitnu pomoć. Tamo sam ispekla zanat. Bilo je ozbiljnih slučajeva - ubistvo iz lovačke puške, pad u bunar, opekotine, gaženje vozom, kamionom. Jednom sam imala 14 baš hitnih slučajeva - prisetila se Nada, otkrivajući da su prvi bračni problemi sa partnerom i počeli kada se preselila u Smederevsku Palanku:

- Kad sam ja došla u Smederevsku Palanku, tu su počeli i prvi problemi, tad smo živeli zajedno i usledio je razvod. On je otišao da se školuje u Beograd, a ja sam ostala tamo. Ja sam bila inicijator tog razvoda, jer sam videla da to ne funkcioniše. Funkcionisalo je to dve godine, a onda su počeli problemi, različite naravi, izašla sam iz toga. Sama sam ostala u Smederevskoj Palanci. Stan u kome sam ja sada mi je on ostavio, na neki način je mene isplatio tim stanom. Nije veliki stan, ali je u lepom delu grada. Nismo ostali u kontaktu.

Nisam imala estetske korekcije

Nada ističe da je odolela trendu estetskih korekcija, te da ništa na sebi nije korigovala, iako to mnogi misle.

- Nisam ništa radila na sebi, samo dobra šminka. I mene su pitali za usne, moj otac je imao donju usnu prirodno veću, a ja to kad se šminkam malo precrtam.

Na pitanje zbog čega se žene sve češće opredeljuju za karijeru, nego za porodicu i decu, Nada kaže:

- Zato što ne mogu da nađu pravog. Imam dosta drugarica, lepih žena, koje ne prihvataju vezu sa oženjenim. Teško je današnjim devojkama da nađu pravog.

Potpisala sam ugovor za rijaliti, ali nisam ušla

Nada ne krije i da je imala ponudu da uđe u rijaliti, da je potpisala ugovor, ali da naposletku nije ušla, i to kako kaže, zbog sugestija koje je dobijala.

- Trebalo je da uđem i ja u jednu sezonu, pa sam razmišljala, svi su mi govorili: “Jesi li ti normalna, upropastićeš karijeru?” Ja potpisala ugovor, Željko Mitrović je bio fer prema meni, ponuda je bila dobra, pa sam ja tu ponudu koja je bila dobra, odložila. Kao, ja ne mogu da uđem u septembru, mogu posle Nove godine i svi su mi punili glavu: “Ti ćeš tamo da propadneš, osetljiva si, nemoj da ideš tamo”. Ja sam posle shvatila da zatvoreni prostor mnogo menja osobu, ja sam odustala, on je meni zamerio. Potpisala sam ugovor, pa sam posle tražila neki izlaz, kako je on to shvatio ne znam, ali videli smo se nakon toga, pozdravili smo se lepo - rekla je ona.

