BRAT POZNATE PEVAČICE LJUBI SLAĐU PORŠELINU! Isplivao njihov prisan snimak, fanovi u čudu... Njega svi znaju zbog veze s ovom starletom (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica Slađana Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina, nedavno je proslavila rođendan.
Na slavlju se našao i Mateja Ignjatović, inače brat poznate pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, što je zbunilo mnoge.
Na video snimku koji kruži mrežama, vidi se kako ga Slađa ljubi u glavu.
Osim toga, osvanuli su snimci i fotografije na njenom Instagram profilu, na kojem se može videti njihova znatno veća prisnost.
Povezuju ga sa rijaliti učesnicama
- Između mene i malog preslatkog Breskvicinog brata postoji samo jedan vid lepog druženja. Dečko je na mestu, kulturan i sladak, nismo potencirali prijateljstvo, ali se desila jedna nelagoda - započela je Slađa i nastavila:
- Komentarisala sam Enu, kada sam rekla da su njih dvoje bili u kombinaciji i da je nikad nije prihvatio za devojku. Pričala sam to za medije, a ona se naljutila i otpratila me sa Instagrama. Verovatno oseća još nešto prema Mateji. To je jedini razlog, zbog čega se ljuti na mene, što je bio na rođendanu i što ona nije htela da dođe. Verovatno da tu nije završena priča sa njene strane. Žao mi je Enči, nemoj da se ljutiš, i Peja da me je zanimao, isto bi tako prošao - poručila je Slađa za Pink.
Podsetimo, ovo nije prvi put da se Mateja povezuje sa rijaliti učesnicama. Naime, Ena Čolić priznala je da se povremeno viđala sa Ignjatovićem, od koga je starija 11 godina.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: