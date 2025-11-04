Povezuju ga sa rijaliti učesnicama

- Komentarisala sam Enu, kada sam rekla da su njih dvoje bili u kombinaciji i da je nikad nije prihvatio za devojku. Pričala sam to za medije, a ona se naljutila i otpratila me sa Instagrama. Verovatno oseća još nešto prema Mateji. To je jedini razlog, zbog čega se ljuti na mene, što je bio na rođendanu i što ona nije htela da dođe. Verovatno da tu nije završena priča sa njene strane. Žao mi je Enči, nemoj da se ljutiš, i Peja da me je zanimao, isto bi tako prošao - poručila je Slađa za Pink.