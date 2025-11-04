Slušaj vest

Milomir Marić i Vesna Radusinović četvrt veka uživaju u velikoj ljubavi. Iako nikada nisu stali na ludi kamen njihov odnos godinama je postajao snažniji i čvršći.

Bračni partneri porodično gnezdo svili su u luksuznom saloncu s pogledom na Botaničku baštu, a Vesna Radusinović ne krije da ju je nevenčani suprug osvojio svojim ophođenjem prema njenom sinu Vedranu, kojeg je oduvek gledao kao svog.

- Slični su. To je taj cinizam, ta ironija, taj pogled zvani: "Zaobiđite me, umetnici, ja sam Vodolija, čovek novog milenijuma". I jeste. Za Vedrana smo oduvek bili mama i tata iz snova, jer je još kao dete odlučio da on vaspitava nas, a ne mi njega. Mi smo, eto, pristali na taj nesvakidašnji eksperiment i uspelo je - otkrila je Vesna Radusinović u jednom razgovoru za ''Hello!'', pa otkriva da njen sin Mariću zamera samo jednu stvar.

- Još nije potpuno zadovoljan Marićevim poznavanjem modernih tehnologija, zamera mu što se ne zanima za to. Isto tako nije zadovoljan mojim nepoštovanjem njegove želje da bude apsolutno anoniman - tvrdi Vesna Radusinović.

Milomir otkrio gde će nastaviti karijeru

Sve do nedavno voditelj nije želeo da otkriva, a onda se na Instagramu pojavila najava koja je iznenadila sve.

"Svet se menja iz dana u dan — ali mi znamo šta se stvarno dogodilo. ‘Dan na dan’ — informativna emisija koja ne gubi smisao za humor ni kad istina zaboli. Milomir Marić i Katarina Korša – dvoje voditelja koji ne znaju da zaćute kad svi drugi ćute. Aktuelno, duhovito, sarkastično, ali uvek istinito. ‘Dan na dan’ – jer nije svaki dan isti dan", piše u najavi.Kako je najavljeno, Milomir Marić i Katarina Korša od, 3. novembra, vodiće "Dan na dan" radnim danima od 07-10h, na TS media live.

"Bio sam zabranjen"

- Korša me upoznala u poslednjoj fazi mog života.Ja sam bio zabranjen, nisam se pojavio do dve hiljadite, pustili su me u novine za ove pismene. Ja nisam zabavljao narod nego neke od nekih najlepših Srpkinja. Uvek sam političarima govorio da su unesrećili narod i da ja ne mogu da im pomognem. Ljudi misle da se mi smejemo budalama koji nas gledaju, a nisu razmeli da se ja smejem njima - otkrio je tajnu Marić u emisiji kod Ljiljane Stanišić.

