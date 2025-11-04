Slušaj vest

Voditeljka Kristina Iglendža nedavno je oduševila gledaoce svoje emisije na Prvoj televiziji.

Pored interesantnih tema koje je obrađivala mnogima je pažnju privukao i njen izgled.

Kristinin duboki šlic na plavoj suknji došao je do izražaja kada je zgodna voditeljka prekrstila noge, a imala je itekako čime da se pohvali.

"Svaka čast za stajling, pun pogodak"

Ovakve kadrove mnogi nisu odmah primetili na televiziji, a njene obline, kao i gole zategnute noge su upale u oči kada je voditeljka fotografiju u ovoj odevnoj kombinaciji objavila na svom Instagram profilu.

"Au, Kristina, top si", "Kakve obline i noge ima", "Svedeno, a izazovno", "Svaka čast za stajling, pun pogodak", bili su samo neki od komentara.

