Kristina Iglendža pokazala noge, muškarci oduševljeni
KRISTINA PREKRSTILA NOGE PA ODUŠEVILA MUŠKARCE! Voditeljka Prva zapalila opasnom pozom, pogledajte ovaj kadar
Voditeljka Kristina Iglendža nedavno je oduševila gledaoce svoje emisije na Prvoj televiziji.
Pored interesantnih tema koje je obrađivala mnogima je pažnju privukao i njen izgled.
Kristinin duboki šlic na plavoj suknji došao je do izražaja kada je zgodna voditeljka prekrstila noge, a imala je itekako čime da se pohvali.
"Svaka čast za stajling, pun pogodak"
Ovakve kadrove mnogi nisu odmah primetili na televiziji, a njene obline, kao i gole zategnute noge su upale u oči kada je voditeljka fotografiju u ovoj odevnoj kombinaciji objavila na svom Instagram profilu.
"Au, Kristina, top si", "Kakve obline i noge ima", "Svedeno, a izazovno", "Svaka čast za stajling, pun pogodak", bili su samo neki od komentara.
