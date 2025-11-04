Slušaj vest

Influenserka Nikolina Kovačević (27), koja je prošla kroz proces promene pola, često na društvenim mrežama deli svoje fotografije i snimke u različitim modnim izdanjima.

Ovog puta, Nikolina je pozirala u kratkom šortsu koji je naglasio njene duge noge i uskoj bluzici s izraženim dekolteom, što je izazvalo brojne komentare i reakcije njenih pratilaca.

Nikolina o ocu

Uz Nikolinu je oduvek bila majka, koja joj je velika podrška, a jednom prilikom pričala je o ocu.

- Željko je želeo da napravi od Njegoša ono što je on želeo, da bude muškarčina. A Nikolina je uvek bila tu i znala je Njegoš nikada ne može da bude muškarac, da će biti ovo što sad svi vide. Ja sam to znala od malena. Ne mogu da kažem da se Njegoš opirao Željku, jer nije bilo ni prostora za tako nešto, nije bilo moguće - istakla je ona.

"Dečku nisam htela da kažem da sam bila muško"

Inače, Kovačevićeva je nedavno priznala da nije dečku otkrila da je nekada bila muško, već je to saznao sasvim slučajno.

Ovako je nekad Nikolina izgledala:

- Moj dečko, koji je bio Italijan, je guglao o meni i izašla mu je moja slika od pre, kad sam bila muško. On se frapirao, pao u nesvest ja mislim i nije mi se javljao ceo dan. On to meni nije hteo da kaže da zna tri, četiri meseca. Onda me je odveo na večeru i rekao mi da moram da mu priznam ono što krijem. Poslao mi i cveće i na večeri je tražio da mu priznam sve, ja ništa nisam htela da kažem. I u jednom momentu on meni kaže: "Ti se nisi rodila takva"...

