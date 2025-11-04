"Doćiću ako ne dođe Brena"

- I pazi sad kakva je to stoka.. Par dana pred svadbu našao sam se u jednom lokalu gde mi je prišla jedna njihova drugarica iz Amerike i rekla: ''Aco, mi licitiramo, rekla sam da ćeš doći na svadbu sigurno, pa nije Aleksandra tebi ništa nije uradila''. Pitam ja Filipa da li su zvali Sonju, kaže on nisu, pitam zašto, a on mi kaže pa zvali smo tebe. Ma marš bre u ... Sa njom piju kafu, sa mnom se svađaju dve godine i zovu me na svadbu, treba im Evrovizija na svadbu - zaključuje on.

O sukobu s Milicom Pavlović

- Ta mala pljuje sve živo. Ona kao bara-bar sa Snežanom Đurišić, Darom Bubamarom, Jelenom Karleušom... Gde si pošla? Malo je "zaparala" nebo. Ja nemam sukob s njom. Mi smo čak snimili duet, podržavao sam je. U žiriju "Zvezda Granda", kad sam ja bio, da nije bilo mene, ona ne bi ni prošla. Popović mrtav nije hteo da joj da prođe, niti bilo ko iz žirija, zato što je pevala loše i falširala. Ja sam video da ima u njoj nešto i ja sam insistirao da prođe. Rekao sam joj: "Ti najgore pevaš od svih ovih takmičara koji su ostali, ali ćeš jedina biti zvezda." I tako je i bilo. I onda smo snimili duet. U međuvremenu smo otkrili šta ta gamad iz "Granda", šta su sve radili i kako kradu pevače na Jutjubu. Ja sam sa mojim producentom, prijateljem i bratom Sašom Mirkovićem, pošto radimo zajedno, tužio "Grand" za sve moje pesme. A Milica, pošto je ona "iz Granda", došla je jednog dana da meni donese na papir da ja njoj potpišem da ta pesma može da ide u njihove ruke. Međutim, to neće moći. Ne potpisujem i ne dajem "Grandu" nikakva prava i pritom ne može više da se emituje ta pesma. Stavio sam strajk na pesmu. Zabranjujem emitovanje, zato što je ona mene zvala za duet. Jeste, ona je našla pesmu, ona je uzela, sve to stoji, ali je moj glas. Lagala je, pa je agitovala preko moje bivše žene, pa preko ovog, preko onog. Oni su nju iskoristili jer je glupa kao noga od stola. Sad to vidim - rekao je pevač za "Avaz".