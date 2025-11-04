Slušaj vest

- Ja uvek imam neku zamerku, međutim, ja to prećutim, ja nemam problem sa tim, ali kolege su sujetne dosta, ali supruga dosta je tu veliki kritičar, ona kaže ono što jeste. Prvao u čelo što se kaže. Supruga i ja smo 52 godine u braku, a tajne nema, razumevanje, ljubav, podržavamo jedno drugo. Za mene je brak jedno lepo pozorište i jedna fina igra, nema svađe i raspravke. Ona je zadužena za 90 posto stvari, ja nikad nemam primedbu - rekao je pevač pa progovorio o kolegama kojima brakovi pucaju.

- Ja mislim da je najčešći razlog razvoda finansijske prirode. Kako ja to vidim. Svako ima svoj život, neka ga kreira kako misli da treba.

1/5 Vidi galeriju Radiša Urošević Foto: RTS/Printscreen, Kurir Televizija

"Mlađi da povedu računa o tekstovima"

Pevač ističe da podržava ono što njegove mlađe kolege rade, a dao im je i jedan savet.

- Ja bih ove mlađe posavetovao da povedu računa o kvalitetu tekstova, pa eto i melodije i aranžmani, da bi te njihove pesme ostale da žive dugo. Na primer "Rado moja bela", pesma koju sam ja snimio 1982. godine i dan danas nema veselja ni nastupa, da se ta pesma ne traži i ne peva.

Kurir / Blic

