Rijaliti učesnik Lepi Mića izjavio je u Beloj kući pred svim cimerima u "Eliti 9" da smatra da sevaju varnice između Luke Vujovića i Maje Marinković.

Sve je krenulo time kada je Asmin postavio Mići pitanje.

- Da li si primetio neke ljubavne iskre između Maje i Luke?

- Maja je pokazala simpatije, zaljubila se 100% u njega. Što se tiče Luke, on je pogubljen. Ona mu preko Milana Stojičkovića šalje sok, govori da joj ga je žao, pecka, a on na sve to ćuti. Meni to njegovo ćutanje nije jasno, da se razumemo - kazao je Mića.

- Ja ću za svoje postupke odgovarati lično, a za svoje postupke, drugi odgovaraju, da se razumemo - kazao je Luka.

"Planirali smo porodicu i decu..."
- Ja sam tebe sa Majom gledala, ti mene sa Stefanom nisi - nastavila je Ahmićeva u toku dana.

- Što ne pričaš sa mnom? Ajde, šta je razlog? Pre neki dan smo planirali porodicu i decu, život zauvek, a šta je sad? - upitao je zadrugarka.

- Ja tebi bila neverna? Kako možeš da kažeš to? - upitala je Aneli.

- Reci mi što si iz kreveta izašla? Nemoj da me praviš više budalom, Aneli - besneo je Vujović.

