HAOS U ELITI Lepi Mića progovorio o tajnom muvanju Maje Marinković i Luke Vujovića: Imaju komunikaciju preko ovog zadrugara!
Rijaliti učesnik Lepi Mića izjavio je u Beloj kući pred svim cimerima u "Eliti 9" da smatra da sevaju varnice između Luke Vujovića i Maje Marinković.
Sve je krenulo time kada je Asmin postavio Mići pitanje.
- Da li si primetio neke ljubavne iskre između Maje i Luke?
- Maja je pokazala simpatije, zaljubila se 100% u njega. Što se tiče Luke, on je pogubljen. Ona mu preko Milana Stojičkovića šalje sok, govori da joj ga je žao, pecka, a on na sve to ćuti. Meni to njegovo ćutanje nije jasno, da se razumemo - kazao je Mića.
- Ja ću za svoje postupke odgovarati lično, a za svoje postupke, drugi odgovaraju, da se razumemo - kazao je Luka.
"Planirali smo porodicu i decu..."
- Ja sam tebe sa Majom gledala, ti mene sa Stefanom nisi - nastavila je Ahmićeva u toku dana.
- Što ne pričaš sa mnom? Ajde, šta je razlog? Pre neki dan smo planirali porodicu i decu, život zauvek, a šta je sad? - upitao je zadrugarka.
- Ja tebi bila neverna? Kako možeš da kažeš to? - upitala je Aneli.
- Reci mi što si iz kreveta izašla? Nemoj da me praviš više budalom, Aneli - besneo je Vujović.
