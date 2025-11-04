Slušaj vest

Mira Škorić i Ceca Ražnatović bile su bliske prijateljice, međutim, njihov odnos se vremenom bespovratno promenio.

Za nekadašnju prijateljicu, Mira ni danas nema reči hvale.

1/10 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Zna se u principu ko je kakav prijatelj. Radi se o zloj, otrcanoj pedofilki, ako mogu tako da kažem. I ako baš želi da ja otvorim usta, mislim, to će mnogo da je zaboli. Otprilike raspalo gumirano d*pe koje je uradila, bolje da je uradila kod vulkanizera tako ću je povrediti zato što vrlo dobro zna da ja znam sve - rekla je Mira Škorić za Hype.

Redakcija Kurira pokušala je da dobije komentar od PR tima Cece Ražnatović, ali su oni poručili da na ove navode nemaju komentar.

"Ceca mi nije izjavila saučešće"

Podsetimo, Ceca i Mira su bile nerazdvojne, spavale su u istom krevetu, a onda je usledio razlaz.Njih dve nisu razgovarale, ali su u medijima tek posle nekoliko godina počele da pričaju o tome i priznale su da se razišle. Nikada nisu želele da otkriju šta je to bilo što je puklo među njima:

"Što se tiče našeg odnosa mogu samo da kažem da svaka veza ima svoj početak i kraj, i to uvek s razlogom" - rekla je Ceca.

Međutim, Mira Škorić se o prijateljstvu oglasila tek nakon što je sahranila svoju majku, a na pitanje da li je tačno da joj Ceca nije izjavila saučešće rekla je:

1/9 Vidi galeriju Mira Škorić danas Foto: Kurir Televizija, Printscreen Instagram - miraskori, Printscreen Instagram - miraskoric

- Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće, nije me pozvala, nije mi poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, prvi put ću da otkrijem, Jelena Karleuša je u tim teškim trenucima bila uz mene i pre svih mi izjavila saučešće. Ceca, eto, to nije učinila. Naravno, nikome ne zameram. Svako ima svoje razloge, ali istina je da me nije pozvala. Puknu brakovi posle 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se. Eto prepolovite jabuku pa pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dve ne možemo da budemo kao pre - završila je Mira.

