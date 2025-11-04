Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić i njen partner, muzički producent Goran Ratković Rale, danima pune naslovne strane novina.

O skandalu koji su nedavno napravili u Dubaiju, naširoko se pričalo i pisalo. Kako se navodi, Rale je Anu ostavio bez novca i vratio se u Srbiju, dok je pevačica taj dan skinuta sa leta, pa je u Beograd stigla sama, dan posle njega.

Ipak, to nije jedini skandal po kome su poznati! Pisalo se da su se nedavno venčali na Maldivima, a samo malo pre toga Ana ga je prijavila za nasilje, kada je producent dobio zabranu prilaska. Pominjalo se da je dolazilo i do fizičkog okršaja.

Snimak šokirao javnost

Snimak iz hotela koji je Ana Nikolić zabeležila u trenutku dok su je izbacivali iz sobe, a koji je se delio po mrežama, postao je viralan na društvenim mrežama, čak je i predmet šale mnogima.

Pretpostavlja se da tu nije kraj skandalima, a Ana i Rale su posle ovoga stekli novu publiku koja prati dešavanja u njihovom burnom ljubavnom odnosu.

