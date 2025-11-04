Slušaj vest

Pevačica Snežana Đurišić prisetila svojih početaka, te je otkrila i detalje o fimlmu koji se snima o pokojnom estradnom kralju Saši Popoviću.

- Moji počeci su bili vezani za narodni orkestar. Poseban pristup imam celoj toj priči i čim se približim zgradi Radio Beograda osećaj je drugačiji. Ne mogu reći da se družimo, ali to je dugogodišnja saradnja. U pitanju su izvorne pesme koje se pevaju na specifičan način, to je nešto što ja najviše volim - iskreno je rekla Snežana i nastavila:

- Hvala Bogu da se stare pesme oživljavaju. Postoje neke pesme koje priliče starosnom dobu, sada imamo godine u kojima nam ne priliči da pevamo određene pesme. Na primer, moja pesma "Puče jelek, puče bruka" ne priliči mojim godinama. Pesma je bila dobra i sada je takva, ali više nije za mene.

"Saša je ponosan na nas"

Snežana je otkrila i kakva je atmosfera na snimanju "Zvezda Granda".

- Snimanje "Zvezda Granda" ide sjajno, ali mi je žao što ima mnogo dobrih kandidata, a broj mora da se smanjuje i ispadaju. Energija je pozitivna, dosta ima šale, pozitivnog duha i druženja... Jako sam zadovoljna, a verujem da je i Sale ako odozgo nas gleda. Verujem da je ponosan na nas.

Počelo je snimanje filma o životu Saše Popovića, a na pitanje da li će i ona u dokumentarnom filmu govoriti o Saši, Snežana je rekla:

- Već sam to uradila, a to je dokaz koliko je on bio voljen i poštovan u Grand produkciji čiji je jedan od stvaralaca i bio.

