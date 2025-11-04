Slušaj vest

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac, Hana Ikodinović, vratila se u Španiju, gde se školuje.

Ona je na Instagram okačila fotku na kojoj vidimo kako pozira posle šopinga.

Hana Ikodinović u šopingu Foto: Printscreen

Hana se fotkala sa kesama iz kupovine, a po izrazu lica reklo bi se da je i te kako zadovoljna.

Ćerka Nataše Bekvalac u šopingu Foto: Printscreen

Ona je pre ovoga pozirala na ulici, na sebi je imala farmerke, crnu jaknicu i kačket, a samo je kratko poručila: "Nazad u Madrid".

Nataša o Haninom školovanju

Podsetimo, Nataša je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila o Haninom preseljenju.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je ona i priznala da je uticala na Haninu odluku da ode u inostranstvo.

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno - istakla je pevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji i da je to njena omiljena zemlja.

