Dragica Radosavljević Cakana, folk pevačica, progovorila je o nizu tema koje intrigiraju javnost.

Ona je prvo otkrila svoju veliku želju, a onda se osvrnula na kolege.

- Želim da održim još jedan koncert, sledeće godine, i to ponovo u MTS dvorani. Malo je pevača koji su uradili trajne snimke za Radio Beograd. Za njih ne može da peva neko ko ne peva dobro - rekla je Cakana prvo.

- Sa kolegama se dobro družim, to je godinama tako, ali to više nije kao pre. Mi se manje viđamo svi, sad je tako konfuzno vreme. Ja pevam mlađim generacijama, imam zakazane svadbe. Ja pevam i domaće i strane pesme, ljudi ne znaju to. Ljudi to traže od mene - dodala je pevačica, koja je otkrila tajnu svog dobrog izgleda.

- Da kažem da sam operisana, a nisam? (smeh) Zadovoljna sam, imam dobro društvo, dobro okruženje, radim kad ja hoću, koliko hoću - jasna je bila.

"Suzana šta god da radi..."

- Šta mislim o koleginicama koje preteraju sa operacijama? Šta znam, kako kome. Meni se sve vidi... Ako neko malo promeni nešto, meni je to super. Suzana Mančić, evo, ona fenomenalno izgleda, šta god da radi, ona izgleda mnogo dobro - rekla je Cakana, koja ovog meseca puni 68 godina.

