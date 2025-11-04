Slušaj vest

Anita Stanojlović, bivša žena Jovane Tomić, ušla je u Zadrugu 9 Elitu i otkrila da ju je muvao Stefan Karić koji je inače Matorin blizak prijatelj i bio je na njihovom venčanju na Svetom Stefanu. Takođe, Anita tvrdi da su Karić i Aneli imali aferu.

Stefan Karić se oglasio ovim povodom i kako tvrdi sve je uradio kako bi se zezao sa njom.

- Ništa, zbog Đedovića sam je sprdao, tako da smo zajedno navlačili jedno drugo izgleda… Ali sam samo sad potvrdio ono što je bilo sa Sofijom, da je Đedović njihov mentor i drago mi je zbog toga - kaže Stefan i dodaje:

- Saznao sam da se hvalila da smo se dopisivali i to mi je još više dalo volje da je sprdam, šta će… Neka je ušla, nije ni rekla dobro veče ljudima, nego se odmah pohvalila... Koliko sam im ja bitan u životu (smeh). Pozdrav za Đedaru, za kraj - poručio je Karić i prokomentarisao navode da je imao aferu sa Aneli Ahmić koju je letos šlepao kada joj se pokvario automobil i koja je noćila u njegovoj kući.

O aferi sa Aneli Ahmić

- Teška glupost, samo ću to reći - bilo je sve što je imao da kaže na tu temu.

Podsetimo, Anita Stanojlović je iznela tvrdnje da je Aneli Ahmić spavala kod Stefana Karića.

Ovo saznanje je napravio haos u Zadruzi 9 Eliti, a reagovao je i Asmin.

- Ja sam videla snimke iz njegove kuće - rekla je Anita.

- Osman i Kristina su bili u Sarajevu i rekao mi je da zovem Stefana, a on je došao i pogledao auto. Spavala sam kod sebe u stanu - rekla je Asmin.

- Znam da je spavala kod njih pred ulazak - rekao je Luka Vujović.

- Stefan je sutradan šlepao auto. Spavala sam samo kad su Osman i Kristina bili tu. Stefan i prijatelj su došli po mene kad se auto pokvario u žutom autu. Moj auto je bio ispred mog stana i tu mi je stao - rekla je Aneli.

- Malopre je bilo na autoputu - rekao je Bebica.

- Rekao je da će da mi dovozi drugi auto i da taj vozi u Mercedes - rekla je Aneli.

- I imala je intimne odnose u inat Luki jer je on gledao u Maju - rekao je Asmin.

- Je l' ti rekao Stefan da je imao intimne odnose sa Aneli? - pitao je Milan.

- Ne, rekla mi je druga osoba kojoj je on rekao - rekla je Aneli.

