Pevačica Lepa Đorđević ne voli da govori o privatnom životu, a malo ko zna da iza njenog dugogodišnjeg braka stoji nesvakidašnja ljubavna priča.

Lepa se za supruga Stevana udala samo kako bi dobila papire, ali kasnije se rodila ljubav zbog čega su oni ostali u braku dve decenije.

- Da li verujete da su scenariji nekih romantičnih filmova i sapunica mogući u stvarnom životu? Da li bi se to računalo u “čuda” da uistinu postoje? O, da! Verujte da su moguća, verujte da postoje. Danas je njegov rođendan (rođeni smo u dan razlike) a nedavno je bilo i tačno 20 godina otkako se desilo upravo jedno takvo "čudo” ili Božja odredba da se prepoznamo, zavolimo i živimo zajedno našu ljubav- napisala je Lepa svojevremeno i dodala:

Lepa Đorđević se udala samo formalno, a ostala u braku 20 godina

- Upoznali smo se neposredno pre venčanja. Neki dan pre samog čina. Trebalo je da bude formalno, isključivo papirološki da mi pomogne da regulišem svoj boravak u inostranstvu, ali od prvog dodira ruke na samom venčanju i prvog poljupca osetila sam da mi neće samo izregulisati papire. Osetila sam da mi se kompletan život izregulisao i da bez te ruke koja čvrsto drži moju neću moći da postojim. U tvrđavu mojih snova on je ‘svaku ciglu’ prigrlio i svojom rukom uzidao. Verovao, bodrio, dizao kada bih pala i vraćao na zemlju kada bih uzletela.

Imaju troje dece

Par je tokom braka dobio troje dece.

-Svako dete koje bi iz te ljubavi došlo na svet prvi u ruke uzeo. Kada je bio siguran da ga ne čujem u momentima gde sam se za goli život borila molio se naglas onako kako nikada nisam mogla ni da zamislim da će se neko i nekada neko moliti za moj život. 20 godina kasnije, na dan kada je rođen ja imam samo jednu želju da traje ovo sve. Dok mene ima i koliko god ja poživela na ovom svetu, on poživi malo duže, da me baš on isprati na taj put pa da “obrnemo krug” ove ljubavi i u večnosti - ispričala je ona.