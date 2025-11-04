OVAJ UČESNIK ĆE ZAMENITI LEPOG MIĆU! Dolazi mlađa maskota rijalitija, nastao haos u Eliti
U “Eliti” ništa ne prolazi bez drame, ali poslednji sukob između Dače Virijevića i legendarnog Lepog Miće uzdrmao je i učesnike i gledaoce. Dača, koji je u poslednje vreme sve češće isticao da je “najbolji komentator u rijalitiju”, izgleda je odlučio da preuzme ulogu starog rijaliti vuka, A to nije prošlo nezapaženo.
Virijević je u više navrata u kuhinji i dvorištu pričao da “niko ne ume da komentariše odnose bolje od njega”, pa čak i da bi bez problema mogao da zameni Lepog Miću, koji važi za najiskusnijeg rijaliti komentatora u istoriji domaćih formata. Međutim, njegovu samouverenost Mića nije shvatio kao kompliment, već kao otvorenu provokaciju.
Sukob dostigao vrhunac na Igri istine
Sukob je eksplodirao tokom “Igre istine”, kada je Dača postavio pitanje Anđelu Rankoviću i na taj način krenuo da provocira Miću:
– Anđelo, kako si se osećao juče kada ti je Mića rekao da si provokator, s obzirom na to da ste nekada bili dobri?
To je bilo dovoljno da Lepi Mića bukvalno plane i da počne u svom maniru da mrmlja i psuje.
– Mrš tamo, keru smrdljivi! G**ance jedno maleno!* – viknuo je Mića, ne birajući reči.
U kući je nastao muk, a Anđelo je pokušao da smiri tenziju i preuzme reč:
– Ja ću da odgovorim, samo ako se malo stišate, da imam vremena da kažem šta mislim, rekao je on, pokušavajući da izbegne novi haos.
Pogledajte dodatni snimak: