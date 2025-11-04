OGLASILA SE MAJKA TEODORE DELIĆ! Otkrila da li podržava veridbu ćerke i Bebice: Bila sam ljuta na njega...
Majka Teodore Delić, Slavica Delić, prokomentarisala je veridbu svoje ćerke sa Nenadom Macanovićem Bebicom.
- Slavili smo celu noć, otvorili smo šampanjac. Sve ćemo to ponoviti kad dođu Bebica i Teodora i sa njegovom porodicom - rekla je prvo ona.
- Meni je najvažnije kad vidim da je moja ćerka srećna i da ona voli Nenada, kao i da on voli nju. Smatram da je on čovek njenog života. Teodora nije očekivala veridbu. Mislila je da će provesti dan na Rajskom ostrvu, a sve se desilo iznenada i vidim da je veoma srećna bila. Kao što sam i rekla, najvažnije je da je ona presrećna. Drhtala je, vidi se da ga veoma voli i cela naša porodica podržava njihovu ljubav. Ko smo mi da se petljamo u njene veze i njen izbor - dodala je Slavica.
- Nisam upoznala njegovu porodicu. Bila sam jedan period na njega ljuta, ali sam videla da se u ovoj sezoni sve stišali i eto, pravićemo svadbu nakon ove sezone. Uveličaćemo to veselje zajedno sa njegovom porodicom. Verujem da će njihova priča u potpunosti uspeti - jasna je bila Teodorina majka za Red TV.
Isplanirao do detalja veridbu
Podsetimo, Nenad Macanović Bebica do detalja je isplanirao kako da veri svoju partnerku Teodoru Delić.
Nenad Macanović Bebica je rešio da ljubav sa Teodorom Delić podigne na viši nivo i da kruniše njihov odnos veridbom. Sve je osmislio do poslednjeg detalja i zbog toga je bio na tajnom zadatku.
On nije smeo da ima komunikaciju sa Teodorom i uspešno je obavio zadatak.
Drvo mudrosti je pozvalo Teodoru i Bebicu u Rajski vrt kako bi saopštilo Nenadu da je uspešno obavio zadatak.
- Teodora se samo pita kako si uspeo tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.
- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.
