Kum rijaltii učesnika Ivana Marinkovića, Gera, kao i drugarica Tanje Stijelje - Boginje, Nina govorili su o aktuelnostima u rijalitiju.

Na samom početku emisije Ivanov kum prokomentarisao je njegov sukob sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ivan je rijaliti učesnik, koji je veoma iskusan. Ona je znala ko je bio Ivan, ko je Ivan inače, te je sve već krenulo kod Bore na proslavi, na kojoj ja nisam bio, bio je moj sin, pre ulaska u ''Elitu''. Dopao se on Sari, ali da se ne lažemo, nije bilo to-to.

- Da li si čuo ono što je Janjuš rekao, da je Ivan imao nekih problema na Borinoj proslavi i da ga je on zaštitio od fizičkog okršaja?

- Nisam čuo za to. Verujem da bi mi sin rekao da je to toga došlo, o tome ne znam ništa i ne mogu da pričam.

On je prokomentarisao i sukob Janjuša i Ivana.

- Učesnici mu stalno ''udaraju'' na očinstvo. On je otac kakav je, jer mu mogućnosti tako dozvoljavaju i druga strana. Koliko ja znam, Janjuš i Ivan su bili u dobrom odnosu. Ako Janjuš nastavi da intenzivno da se svađa sa njim, Ivan u sekundi može da donese neku odluku da dovede Janjuša do ludila. Ivan zna kako psihološki da izvede. Siguran sam da ga neće ostaviti van kritike. Ja to ne bih voleo da se desi, ali ako nastavi ovako, verovatno će do toga doći - rekao je u emsiiji "Pitam za druga".