- Taj Sloba Radanović nije nikakav frajer, jako je loš i kao čovek, upoznala sam ga. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje - rekla je Atina Ferari.

- Ono što je oženio Sloba, ja ni laserom ne bih pipala. Znači strašno, ne daj Bože nikome onakve žene! Fascinantno mi je kako Darko Lazić i Sloba Radanović nemaju ukusa da izaberu sebi venčanu ženu, jer njih dve na šta liče, ja to laserom za zmije ne bih pipala, pogotovo žena Slobe Radanovića. Katastrofa - rekla je Atina.

"BILA SAM RAME ZA PLAKANJE"

Atina Ferari ponovo je izazvala pravu buru nakon što je iznijela tvrdnje da je bila u vezi s Acom Lukasom, što poznati pevač oštro demantuje.

Sada je Atina ponovo iznijela detalje njihove navodne afere, dodatno raspirujući javnu raspravu.

- On kod kuće leži, spava, mrzi ga da ustane. Zove me i kaže: "Ljubavi, nema toalet papira, nema praška, nema pomorandži, kafe za espreso, belog, hleba, tosta. Ajde svrati, ti to sve dole kupi i dođi. Čekam te, ljubim te.

- Ja sam na kraju posle svih ovih godina, kad sve stavim na papir bila rame za plakanje i spremačica i domaćica i devojka i žena i sve. Ja bila sve i na kraju da ovako dobijem komentar - rekla je Atina Ferari u intrevjuu za "Alo".