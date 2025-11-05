"LOŠ JE ČOVEK, NJEGOVU ŽENU NE DAJ BOŽE NIKOME" Pevačica osula paljbu po Slobi Radanoviću i Jeleni: Spomenula i Darka Lazića
Nakon što je šokirala javnost raznim pričama o iskustvu s poznatim ličnostima, uglavnom pevača, Atina Ferari nastavila je i dalje da govori o poznatim ličnostima, a sad je na red došao pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena.
- Taj Sloba Radanović nije nikakav frajer, jako je loš i kao čovek, upoznala sam ga. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje - rekla je Atina Ferari.
- Ono što je oženio Sloba, ja ni laserom ne bih pipala. Znači strašno, ne daj Bože nikome onakve žene! Fascinantno mi je kako Darko Lazić i Sloba Radanović nemaju ukusa da izaberu sebi venčanu ženu, jer njih dve na šta liče, ja to laserom za zmije ne bih pipala, pogotovo žena Slobe Radanovića. Katastrofa - rekla je Atina.
"BILA SAM RAME ZA PLAKANJE"
Atina Ferari ponovo je izazvala pravu buru nakon što je iznijela tvrdnje da je bila u vezi s Acom Lukasom, što poznati pevač oštro demantuje.
Sada je Atina ponovo iznijela detalje njihove navodne afere, dodatno raspirujući javnu raspravu.
- On kod kuće leži, spava, mrzi ga da ustane. Zove me i kaže: "Ljubavi, nema toalet papira, nema praška, nema pomorandži, kafe za espreso, belog, hleba, tosta. Ajde svrati, ti to sve dole kupi i dođi. Čekam te, ljubim te.
- Ja sam na kraju posle svih ovih godina, kad sve stavim na papir bila rame za plakanje i spremačica i domaćica i devojka i žena i sve. Ja bila sve i na kraju da ovako dobijem komentar - rekla je Atina Ferari u intrevjuu za "Alo".
Kurir.rs