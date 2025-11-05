Slušaj vest

Đorđe David otkrio je šta se nalazi u njegovoj torbici koju nosi sa sobom gde god da krene pa i na snimanje Zvezda Granda. Roker je prvo šokirao novinare, a onda je otkrio da je reč o šali, pa je stvarno rekao šta uvek nosi sa sobom.

Međutim, i ono što nije bila šala, delovalo je kao da jeste.

- Prezervativi, droga, ključevi od stana... Šalim se. Pa, ono, kalcijum, novčanik, futrola za cviše, parfem, četkica za zube, već sve ono što mi žene standardno nosimo. Kada su ovakvi dani u pitanju, gde treba da sediš u jednoj stolici, satima da ti mozak bude uključen, a, bogami, i uho, nešto što svima preporučujem je kreatin - poručio je Đorđe za Blic uz osmeh na licu.

Prozivali ga da nosi istu majicu tri dana

Đorđe David oglasio se na svom Instagram profilu i odgovorio svima koji su ga napali da tri dana nije promenio majicu. Naime, Đorđe David je istakao zbog čega je sve vreme u istoj majici, a ova situacija ga je i te kako nasmejana pa je u okviru snimka stavio nekoliko emotikona koji plaču od smeha.

- Dosta vas mi se javilo i pitalo me da li je moguće da tri dana po ovoj vrućini nosim istu majicu. Meni kad se nešto svidi ja to kupujem u više komada, ovih crnih majici imam 12 komada, belih isto 12 komada. Samo da znate, uredno se tuširam i uredno menjam garderobu - rekao je roker.

