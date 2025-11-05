Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Mladenović nakon što je na društvenim mrežama osula paljbu po svojoj koleginici Jeleni Karleuši, sinoć se pojavila pred medijima, pa je opet prokomentarisala pop divu.

Kako kaže, videla je da joj je Jelena poručila da je žena sa kratkim nogama, ali nju to nije potreslo mnogo.

Foto: Marko Karović

– Videla sam šta se desilo... Šta da kažem, ništa me nije uvredilo. Može samo da me uvredi nešto od nekoga koga volim i ko mi je blizak, ostali ne mogu da me uvrede zaista. Ja sam sebi najlepša, neka priča ko šta hoće – poručila je Aleksandra kratko za Republiku.

Podsetimo, prethodnih dana Karleuša je oplela po Aleksandri Mladenović, nakon što je pevačica otvoreno stala u odbranu Cece Ražnatović zbog incidenta u Severnoj Makedoniji, kada se Ceca tokom koncerta ogrnula bugarskom zastavom.

Dok je Jelena tada žestoko osudila taj potez, Aleksandra je stala na drugu stranu, pokušavajući da opravda Cecu i umanji značaj cele situacije, što je izazvalo novi talas sukoba na estradi.

– Ideja da se usred Makedonije ogrneš zastavom zemlje koja osporava ime i postojanje države Makedonije, pa je još i poljubiš, a

onda baciš na pod?! To se zove dno! Ne glupost ili neznanje. Dno – napisala je Jelena na društvenoj mreži "Iks".

Na ovu objavu reagovala je Aleksandra:

- Ova našla nekome da čita lekcije, ne sudi da ti se ne bi sudilo - napisala je Mladenovićka na Instagramu, a usledio je Karleušin odgovor.

- Ja sam uvek govorila žene sa kratkim nogama i kratkim prstima ne mogu da budu dobri ljudi. Mi svi možemo da držimo lekcije o Ceci, mi svi pošteni, svi koji nisu nosili nanogice, koji nisu bili u zatvoru, svakako mogu da drže lekcije o Ceci.

1/2 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Dušan Petrović

Oglasila se Ceca

Podsetimo, Ceca se oglasila povodom situacije na koncertu u Severnoj Makedoniji.

„Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio - to mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili - izjavila je Ceca koja je u Velesu, kako kaže, održala ceo koncert u trajanju od dva sata.

A na rekacije na društvenim mrežama, Ceca poručuje:

"Reakcije su se dogodile u sali, između moje publike i mene. Mi znamo kako smo se proveli - šta je bilo lepo, a šta manje lepo u koncertu koji je trajao dva sata. To je ono što je najvažnije. Nećemo se baviti reakcijama na društvenim mrežama, jer svi mi koji smo te večeri bili zajedno u Velesu znamo šta se zaista dogodilo. Ništa i niko ne može da stane između moje publike i mene", rekla je pevačica koja dodaje da je tokom noći ogrnula i zastavu Makedonije.

Kurir.rs/Republika