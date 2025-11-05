Slušaj vest

Pokojni Šaban Šaulić bio je čovek koga su svi obožavali, a mnogi i dan- danas pamte njegove savete i kritike. Među njima je i voditelj Zoran Pejić Peja koji je nedavno otkrio da mu je legenda narodne muzike savetovala da Zlata Petrović nije žena za njega.

- Pokojni Šaban i ja na pecanju, pitam ga šta misli o pevačici Zlati Petrović. On mi kaže: "nemoj moli te brate, skloni se, mnogo je luda, beži, treba da nađeš neku finu, dobru mirnu". A kad ti neko kaže nemoj to, ti baš hoćeš. Sad ćeš da vidiš kad ja krenem - rekao je Peja i dodao:

Zlata Petrović sa sinom Jovanom i Zpran Pejić Peja

- Zlatu sam upoznao preko Ganeta. On mi je rekao da je ne zovem pre tri na telefon. Ja sam je nazvao oko 5 sati, reko možda je loše spavala, pa da me ne nagrdi. Ja sam joj rekao "Dobar dan, kraj telefona Zoran Pejić Peja", a ona mi je odmah rekla "Što ne bi moglo, gde si ti" - ispričao je za "Hype" televiziju.

Peja i Zlata u odličnim odnosima

Zlata i Peja u odličnim su odnosima i dan danas iako su davno okončali svoj brak.

Oni su iz njihove ljubavi dobili sina, Jovana Pejića Peju koji je kako se može primetiti isti otac.