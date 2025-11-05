Slušaj vest

Pokojni Šaban Šaulić bio je čovek koga su svi obožavali, a mnogi i dan- danas pamte njegove savete i kritike. Među njima je i voditelj Zoran Pejić Peja koji je nedavno otkrio da mu je legenda narodne muzike savetovala da Zlata Petrović nije žena za njega.

- Pokojni Šaban i ja na pecanju, pitam ga šta misli o pevačici Zlati Petrović. On mi kaže: "nemoj moli te brate, skloni se, mnogo je luda, beži, treba da nađeš neku finu, dobru mirnu". A kad ti neko kaže nemoj to, ti baš hoćeš. Sad ćeš da vidiš kad ja krenem - rekao je Peja i dodao:

Zlata Petrović sa sinom Jovanom i Zpran Pejić Peja Foto: Printscreen/Instagram, Antonio Ahel/ATAImages, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- Zlatu sam upoznao preko Ganeta. On mi je rekao da je ne zovem pre tri na telefon. Ja sam je nazvao oko 5 sati, reko možda je loše spavala, pa da me ne nagrdi. Ja sam joj rekao "Dobar dan, kraj telefona Zoran Pejić Peja", a ona mi je odmah rekla "Što ne bi moglo, gde si ti" - ispričao je za "Hype" televiziju.

Peja i Zlata u odličnim odnosima

Zlata i Peja u odličnim su odnosima i dan danas iako su davno okončali svoj brak.

Oni su iz njihove ljubavi dobili sina, Jovana Pejića Peju koji je kako se može primetiti isti otac.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"IMAO SAM TREMU PRED ŠABANOM, A ONDA JE ON USTAO..." Halid Muslimović o noći koja mu je zauvek ostala u sećanju: A evo šta je poručio Zorici Brunclik
IMG-20250930-WA0105.jpg
Rijaliti"PUKLA MU JE STOMAČNA AORTA, A NJEMU SU HTELI DA DONIRAJU ORGANE, ALI..." Miki Dudić o jezivoj tragediji muzičke legende: Helihopter je došao po njih...
miki dudić
Stars"HALID JE MISLIO DA ĆE SE SEJDI NEŠTO DESITI" Goca Šaulić o Bešliću i njegovom druženju sa Šabanom: "Božja bašta se puni sa ozbiljno velikim imenima"
Goca Šaulić Šaban Šaulic Halid Bešlić.jpg
Stars"TAJ DATUM, TAJ 17. JE NJEMU BIO VRLO ČUDAN..." Gordana Šaulić o usponima i padovima za Šabanom: Kada su ga izboli u Beču jedva je ostao živ
damir-dervisagic-goca-i-saban-saulic.jpg