Nakon skandala koji je Ceca Ražnatović doživela u Makedoniji kada se pred punom halom u Velesu, ogrnula bugarskom zastavom, strasti se ne smiruju. Ražnatovićeva je pre dva dana prisutnim medijima na snimanju Zvezde Granda dala izjavu o ovoj situaciji, a tek ta njena izjava izazvala je haos na mrežama i u medijima.

Međutim, Ceca je odmah nakon koncerta dala izjavu koja je tek juče plasirana u javnost. Ražnatovićeva je malo bolje objasnila pomenutu situaciju, i do detalja otkrila šta se tačno desilo te večeri.

- Meni je fan dobacila bugarsku zastavu i ja sam naravno kao u dijaspori kao i svuda gde mi fanovi dodaju različite zastave, jer za mene je ogromna čast kada mi neko doda svoju zastavu i ja sam pričala i ranije o tome. Ja ogrćem tu zastavu, i odjednom kreću zvižduci, ja ne znam o čemu se radi, reko da li sam naopako okrenula zastavu, vidim da nije makedonska, nisam poludela, al to se nikad do sad nije dešavalo, nigde...

Foto: Printscreen

Bila sam potpuno zbunjena i prilazi Miki Sekulovski i kaže: "Zastava, zastava". Ja mu kažem: "Šta je sa zastavom?", a on kaže: "Sklonite brzo zastavu", a to su sve sekunde. Ja mu kaže,: "A, što, šta se desilo sa zastavom? a on kaže: Bugarska je zastava, a ja mu kažem: "Dobro, i?". On samo viče: "Sklonite zastavu", ja sklanjam zastavu i dalje nemam pojma o čemu se radi, stvarno nisam znala da se toliko ne vole i meni je jako žao ako sam povredila nečija osećanja jer to mi apsolutno nije bila namera, jer ja niti se bavim domaćom politikom, a kamoli komšijskom politikom ko koga voli, ko koga ne voli. Ja stvarno se trudim da kroz svoju pesmu širim samo ljubav između ljudi i to traje punih 38 godina i tako će i da bude, a ako sam večeras nesvesno povredila nečija osećanja ja se najiskrenije izvinjavam, jer to mi zaista nije bila namera, rekla je Ceca koja je kasnije na koncertu držala makedonsku zastavu.

- Onda je nastao delirijum, jer ne želim da neko pomisli da je to bilo smisleno, ja apsolutno nemam nikakve veze sa tim, i opet kažem ja nikada nisam išla da nekog povredim nečija osećanja jer poštujem od svih ljudi znamenje državno i veru i nacionalnost, i isto tako tražim i moje da se poštuje, jer kad ne poštuješ svoje ne znaš da poštuješ ni tuđe, rekla je Ceca za Telegraf odmah nakon koncerta koji je održala u Makedoniji.

Nije mi bila namera da bilo koga povredim

„Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio - to mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili - izjavila je Ceca koja je u Velesu, kako kaže, održala ceo koncert u trajanju od dva sata.

A na rekacija na društvenim mrežama, Ceca poručuje:

"Reakcije su se dogodile u sali, između moje publike i mene. Mi znamo kako smo se proveli - šta je bilo lepo, a šta manje lepo u koncertu koji je trajao dva sata. To je ono što je najvažnije. Nećemo se baviti reakcijama na društvenim mrežama, jer svi mi koji smo te večeri bili zajedno u Velesu znamo šta se zaista dogodilo. Ništa i niko ne može da stane između moje publike i mene", rekla je pevačica koja dodaje da je tokom noći ogrnula i zastavu Makedonije.

Ceca besna kao ris zbog drame sa bugarskom zastavom