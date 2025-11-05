Slušaj vest

Bivša zadrugarka Marijana Zonjić nedavno je otkrila da je u drugom stanju, ali je sve vreme krila trudnoću od javnosti, jer su joj lekari upozorili na mogućnost određenih komplikacija.

Marijana je sada ušla u deveti mesec, a svom vereniku, s kojim se krajem avgusta verila u Dubaiju, podariće devojčicu.

Foto: Printscreen/Instagram

Tokom gostovanja u emisiji na televiziji Hype, Marijana je priznala da je o trudnoći ćutala zbog straha da bi mogla da izgubi bebu.

- Mnogi se pitaju zbog čega sam krila trudnoću. Istina je da je trudnoća u početku bila rizična, rezultati nisu bili kako treba i pitala sam se šta ako otkrijem i ne daj Bože nešto se desi - priča Marijana Zonjić, pa otkriva kada joj je termin.

- Osmi mesec sam preskočila jer su mi rekli da je rizičan za decu i, eto, došao je deveti mesec pa sam rešila da otkrijem. Spremila sam torbe, termin je 21. novembra.

Bivša rijaliti učesnica prisetila se i trenutka kada je saznala da je u drugom stanju.

- U četiri sata ujutru sam saznala da sam trudna. Kasnilo mi je par dana, ali sve sam mislila da je od stresa. Tri testa sam uradila za svaki slučaj. Nisam znala šta me je snašlo. Zvala sam oca u pet ujutru, čovek se uplašio da se nešto loše desilo. Posle mi je rekao ''E, nek si me zvala'' - zaključila je pevačica koja je za ćerku dobiti ime ''Aleksija''.

1/14 Vidi galeriju Marijana Zonjić nakon estetskih korekcija Foto: Nikola Anđić, ATA images

Zasijao prsten sa ogromnim kristalom

Podsetimo, Bivša rijaliti učesnica Marijana Zonjić podelila je lepe vesti sa fanovima.

Naime, ona je iznenadila javnost kada su se pojavile fotografije njene veridbe, koja se, inače, desila u Abu Dabiju.

Kako se može primetiti, sve je bilo u znaku ljubavi. Dekoracija u crvenim tonovima, simbolima strasti i emocija, bila je savršena pozadina za trenutak kada je Marijana rekla "da".

Na njenoj ruci zasijao je prsten sa ogromnim kristalom, što je dodatno naglasilo bajkovitost ovog trenutka.

1/4 Vidi galeriju Verila se Marijana Zonjić Foto: Printscreen Instagram

Radi tri posla

Podsetimo, Marijana tvrdi da ima tri posla i od njih dobro zarađuje nakon "Zadruge".

- Snimila sam dosta pesama i stvarno se borim da to bude dobro. Sa Janom i još nekim pevačima nastupam na romskim svadbama. Mnogo mi je krivo što me osporavaju, ali ja sam na preporuku Bore Santane ušla u celu tu priču i stvarno je dobro, lepo se i zaradi. Tu je i zarada od Tiktoka, kao i štek od rijalitija, te sam ja u suštini zadovoljna. Pametno ulažem sve što zaradim, tako da mogu sebi da priuštim dobar auto, lep stan i tako dalje. Volim narodnu muziku i tu se najbolje snalazim, tako da što se tiče novih žanrova, nije to za mene - otkrila je Marijana.