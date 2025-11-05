Slušaj vest

Anita Stanojlović ušla je pre tri dana u Elitu 9. Njen ulazak je bio šok za mnoge, a pogotovo za sve njene bivše ljubavi koji se nalaze u kući u kojoj je i ona odnedavno stranar. Međutim, kako je rekla s bivšima neće komunikaciju, ali je otkrila da je jedva dočekala da uđe zbog njenog prijatelja Filipa Đukića.

Stanojlovićeva je tada rekla da ona ne želi da bude njegova "utorak devojka", a baš u utorak, rijaliti Kazanova je crnu damu odvukao u krevet, pa kako se može videti na snimku, malo je falilo da probuše dušek od žestoke akcije.

Đukić je poznat po tome da posle svake žurke završi u krevetu sa drugom cimerkom, a čim se uselila na imanje u Šimanovcima Anita je bila jedina briga da ne postane jedna od njih. Sad ne mora više da se brine, jer je Filip uz par slatkih reči i nju uspeo da odvede u izolaciju i pokaže joj svoje umeće.

Njih dvoje su ove nedelje potrčci i zajedno su smešteni u izolaciju, a Filip je sinoć predložio Aniti da spavaju u istom krevetu što je ona u prvi mah odbila i održala mu lekciju.

- Ja da budem utorak devojka nikad neću. Ja sam ovo isto proživljavala sa Anđelom jer mi je Maja radila ovo isto u sedmici. Kad vidi da se meni neko sviđa, ona namerno ide kod tog nekog da mi dokaže kako je ona bolja i hrani svoj ego. Meni je Maja top, nemam ništa protiv nje samo neću da dozvolim da oko sebe imam par devojaka. Sad da budeš sa mnom, pa sutra s nekom drugom mi ne pada na pamet - rekla je Anita.

Filip je počastio Stanojlovićevu sa par lepih reči i uspeo da je pridobije, a ona je porekla sve i prešla kod njega u krevet. Njih dvoje su se prepustili strastima, a vreli uzdasi Anite Stanojlović sve vreme su odzvanjali izolacijom.

