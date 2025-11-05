Slušaj vest

Miljana Kulić sinoć je misteriozno nestala iz Bele kuće. Kulićke na njenom krevetu zaista i nije bilo. Šta se sa Miljanom zaista desilo, da li je pobegla, ili je ipak još jedna njena šala u pitanju, ostaje nam da vidimo.

Međutim, s obzirom da njena majka Marija Kulić iz porodične kuće prati svaki korak njene ćerke dok je pred kamerama, ona se odmah oglasila i progovorila o ovoj situaciji.

- Preko frizerskog salona htela je da pobegne, Nerio joj je nosio roze džak. Non stop na strimu pokazivali njen prazan krevet. Vratili je, izgleda dođe do kreveta i opet ode negde, nema je. Čula sam je kad je pričala Urošu da joj spakuje stvari u kese, a kozmetiku sve pokupila sa prozora. Nema tamo pravde, zato joj javi, neka digne ruke, neka nikoga ne vređa, da se ne bori za istinu, kad su tamo unapred sve isplanirali. Neka zaradi svoj honorar, neka se druži sa ljudima koji joj odgovaraju, nek se šali, sprda, oni neka gaze preko mrtvih.

Miljana Kulić

Inače, Miljana je u ovoj sezoni gotovo najzanimljiviji lik. Kada je u pitanju taktika za osvajanje "Elite 9" odlučila da radi nešto potpuno drugačije. Izbegava konflikte, njeni smešni klipovi po društvenim platformama broje stotine i stotine hiljada pregleda, a svađe sa ukućanima svedene su na mininum.

Ipak, izgleda da Nišlijki tokom ove sezone nešto fali, te je osvanulo da je upravo u toku prethodne noći pokušala da zauvek napusti imanje u Šimanovcima.