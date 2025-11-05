Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić već godinama uživa u skladnom braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, a sada je otvoreno progovorila o roditeljstvu i izazovima koje donosi.

Katarina je priznala da njen suprug, iako posvećen, u vaspitavanju naslednice Katje zna da bude manje strog od nje, dok ona nastoji da balansira između discipline i zabave. Pevačica je otkrila i da oboje nastoje da svojoj ćerki pruže stabilno i srećno detinjstvo, puneći ga ljubavlju, igrom i zajedničkim porodičnim trenucima.

Katarina Grujić na svadbi Uroša Živković Foto: Damir Dervišagić

- Kako nisu devojčice tatine mezimice. Moja sestra i ja smo takođe tatine mezimice, to je posebna ljubav između oca i ćerke – rekla je Katarina.

Pevačica je naglasila da ipak mora da postoji red i da ćerka mora da zna kada nešto može, a kada ne.

- Marko je toliko zaljubljen u nju, sve radi, pomaže oko nje. Po meni je normalno da otac učestvuje u svemu. Zna ona i njega da iznervira kao i sve nas, ali to bukvalno traje minut. Krene da joj se izvinjava, a ja kažem, da se ne izvinjava i da mora da nauči. To je sve slatko. Kod mene je ne, ne – kazala je ona.

Iskreno o braku sa Gobeljom

Podsetimo, Pevačica Katarina Grujić, koja je u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, govorila je o tome kako se institucija braka danas znatno razlikuje od prošlih vremena.

- Ne mogu da kažem šta je recept za srećan brak. Mislim da stalno treba ulagati u bračnu zajednicu. Mladi su danas izgubili strpljenje za sve živo. Nije kao nekada, moji roditelji su na primer 35 godina zajedno. Samo iskrenost, ljubav, poštovanje...