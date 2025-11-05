Slušaj vest

Magla bend ima ozbiljne planove! Njihova nova faza podrazumeva ozbiljnije pesme, produkcijski zahtevnije spotove i što je najvažnije, jednu veliku stvar početkom godine, o čemu će se tek pričati. Za to se upravo duhovno spremaju na jednom svetom mestu.

Foto: Privatna arhiva

Posle regionalnih hitova u trendingu Pozdravi je, Čini mi se i Za moje drugove koje su pisali hitmejkeri Albino i Ajzi, Vlada i Mića su se odlučili na hodočašće:

-Kaže naš vodič da na Svetoj gori nikada nije bilo ovoliko magle, objašnjava Vlada u videu.

Magla na Svetoj gori – bukvalno! Ovo je jasan znak s neba da… Izvor: Privatna arhiva

Možda prosečnom posetiocu smetaju ovakvi vremenski uslovi jer im kvare pogled, ali to samo može da se shvati kao najbolji mogući znak na jednom ovakvom svetom mestu za članove Magla benda.

Foto: Privatna arhiva

Najveća magla na Svetoj gori dok su tu Vlada i Mića iz Magla benda samo potvrđuje da su doneli prave odluke u pravo vreme i da ih čeka uspeh u svemu što su planirali u narednom periodu.