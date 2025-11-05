Slušaj vest

Milena Ćeranić bila je deo rijalitija "Farma", a njeno učešće ju je skupo koštalo. Javnost je osudila loše postupke pevačice, a ona je to teško podnela. Upala je u depresiju i dobila je anoreksiju.

Pevačica je govorila o tome da je nakon sedam godina od učešća u pomenutom rijalitiju išla kod psihoterapeuta, a onda je odlučila da proba drugu metodu da svoje misli dovede u ravnotežu.

- Sedam godina sam išla kod psihoterapeuta. Sada imam drugu vrstu terapije, teta hiling je u pitanju. Mnogi to zovu sektom, ali bitno je da se prepoznate energetski sa nekim sa kim radite. Prepoznala sam se sa prijateljicom dobro i ne bih mogla da uđem u to, a da joj ne verujem. Ušla sam u to verujući joj, dobra je stvar jer se bavite onom suštinom ko ste zapravo i vraćanju samom sebi - rekla je Milena za Adria TV.

Šta je teta hiling?

Inače Teta hiling je meditativna tehnika koja koristi duhovnu filozofiju sa svrhom unapređenja uma, tela i duha. Suština je da se ljudima pomogne da se oslobode stavova i misli koji ih konstantno opterećuju, stoji u zvaničnom opisu ove metode.