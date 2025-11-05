Slušaj vest

Katarina Lazić, supruga Darka Lazića, strogo vodi računa o zdravoj ishrani i redovnim treninzima, o čemu često obaveštava javnost.

Katarina je nedavno stala na vagu nakon mesec i po dana pauze od vežbanja i mnoge je iznenadila kada je pokazala da ima svega 44 kilograma.

Kako kaže, svesna je da mora da se ugoji, a sada je pokazala i kako se hrani, ali i podelila recept za ručak koji sprema za pola sata.

- Iseckaš povrće koje imaš u frižideru (ja sam stavila papriku, tikvicu, praziluk). Iseckaš piletinu, dodaš pirinač, pavlaku za kuvanje i vodu. U rernu na 30-40 minuta na 200 stepeni. Kao neka vrsta pilava, brzo i ukusno - napisala je ona, a onda pokazala kako izgleda njen dnevni meni.

Ručak Katarine Lazić Foto: Prenat Screen

Doručak: Pržena jaja na oko

Užina: Kaša od ovsenih pahuljica, badema i proteina.

Ručak: Pilav

Užina: Proteinska čokoladica

Večera: Fit pica

Nakon toga je pokazala i kako priprema fit picu, kako kaže obrok koji može da se jede bez griže savesti.

- Na integralnu tortilju namažite pasirani paradajz, stavite dosta pilećih prsa i posložite preko kačkavalj. Sve to prelijte jednim jajetom. Pecite na 200 stepeni oko 15ak minuta.

- Moja trenutna kilaža je 44 kilograma. Moja redovna kilaža i kilaža posle porođaja je 52 kilograma. Dakle - izgubila sam masti, što i nije tako loše, ali izgubila sam i mišićnu masu što je sada teško vratiti. Trebaće mi 5-6 meseci da vratim ono što sam izgubila za mesec i po dana i tvrdim da je mnogo lakše izubiti masti nego nabaciti mišićnu masu.

Katarina Lazić je otkrila da, nakon saobraćajne nezgode koju je doživela sa Darkom, mesec i po dana nije mogla da trenira zbog povreda te da joj je to narušilo kilažu.

Doživeli saobraćajnu nesreću

Podsetimo, pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su 25. septembra ozbiljnu saobraćajnu nesreću u blizini isključenja za Arenu. Iako su srećom prošli sa lakšim telesnim povredama, događaj je uznemirio njihove fanove i izazvao veliku pažnju javnosti.

Darko je vozio, dok je Kaća bila na mestu suvozača. Hitna pomoć oboje je odmah prevezla na VMA, gde su zbrinuti i ušiveni. Iako su svesni, zadobili su ozbiljne povrede, a Darka su izvlačili iz vozila.

Darko je udario u autobus, a od siline udarca se zakucao u bankinu. Jedna od guma njegovog automobila odletela je čak 70 metara. Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila, dok je Hitna pomoć oboje prevezla na VMA gde su zbrinuti.