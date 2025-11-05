Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović pred kamerama medija progovorila je o Saši Popoviću i prisetila se njegovog poziva kada je rasprodala drugo Ušće.

Naime, Ceca i Popović su se veoma poštovali, pa čak i kada nisu blisko sarađivala, a o tome svedoči jedan detalj.

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Cecu je, 2013. godine, kada je održala drugi koncert na Ušću i time srušila sve rekorde, samo 10 dana pred spektakl pozvao Popović i to posebnim povodom.

- Jeste. Kada smo rasprodali Ušće, desetak dana pred koncert, policija je zaustavila dalju prodaju karata jer su rekli da toliki skup ne mogu da obezbede. Tako mi je bar menadžer preneo razlog. I Saša Popović mi je rekao: "Ti si jedina koja je po drugi put rasprodala Ušće. Molim te, pošto moraš naglo da prekineš prodaju, objavi, ženo, da si rasprodala Ušće." Mnogi fanovi su me zvali i pitali zašto je prodaja zaustavljena. To nije bilo do mene. Ko zna koliko bi tek ljudi bilo - otkrila je Ceca.

Oglasila se Svetlana Ražnatović

Podsetimo, Ceca je nedavno održala koncert u Severnoj Makedoniji na kojem je ogrnula zastavu Bugarske, zbog čega ju je publika izviždala. Ona se oglasila povodom ove situacije.

„Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio - to mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili - izjavila je Ceca koja je u Velesu, kako kaže, održala ceo koncert u trajanju od dva sata.

Kurir.rs/Telegraf.rs