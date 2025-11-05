Slušaj vest

Na svečanom dočeku srpske delegacije u Uzbekistanu, dogodio se trenutak koji je oduševio prisutne – mlada uzbekistanska pevačica izvela je čuveni hit Nade Topčagić „Jutro je“. Ovaj gest, kojim su domaćini želeli da ukažu poštovanje gostima iz Srbije, izazvao je aplauz i osmehe svih prisutnih.

Devojka, čije ime za sada nije objavljeno, otpevala je pesmu na srpskom jeziku, uz tradicionalni orkestar, pokazavši zavidno poznavanje izgovora i emocije koju nosi legendarna numera. Video snimak njenog nastupa ubrzo je počeo da kruži društvenim mrežama, a mnogi korisnici su istakli da je to još jedan dokaz koliko je balkanska muzika prepoznata širom sveta.

Popularnost pesme eskalirala

Pesma „Jutro je“ Nade Topčagić, iako nastala pre više decenija, poslednjih godina doživljava pravi globalni preporod. Posebnu popularnost stekla je nakon što je švedski fudbalski as Zlatan Ibrahimović javno izjavio da obožava ovaj hit i čak se pojavio na proslavi šampionske titule Milana pevajući upravo ovu pesmu. Nakon toga, „Jutro je“ je postala viralna na internetu, a obrade i plesni izazovi pojavili su se od Skandinavije do Južne Amerike.

Da pesma ima univerzalnu snagu, pokazuje i ovaj događaj u Uzbekistanu, gde je srpska melodija spojila dve kulture na nesvakidašnji način.