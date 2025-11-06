"PRVI DANI SU NAJTEŽI" Dara Bubamara na mukama zbog izgleda! Evo koje drastične mere je preduzela
Dara Bubamara nalazi se na mukama. Folk pevačica, koja je od ove sezone članica žirija "Zvezda Granda", rešila je da smrša. Sada je na dijeti, a kako je otkrila, to joj teško pada.
Ona je došla na snimanje emisije u "Grandov" studio na Košutnjaku i okupljenim medijima rekla da vodi računa o ishrani.
"Teško mi je"
- Malo sam na nekoj dijeti, teško mi je,ali dobro. Ja sam uvek na nekim dijetema, prvi dani su najteži. Skinula sam par kilograma, sada se lepo osećam – rekla je Bubamara za Grand, a na pitanje kako uspeva da stalno uspeva da bude dobro raspoložena, rekla je:
- Ispunjena sam što se tiče porodice, svi su živi i zdravi i naravno ljubav isto - rekla je Dara sa osmehom.
Prozivke
Podsetimo, Daru Bubamaru je nedavno isprozivao Boki 13 zbog prevelike upotrebe fotošopa i stajlinga, ali je rekao da je i ona dobrodošla u njegov podkast, iako su godinama na ratnoj nozi.
- U moj podkast su svi dobrodošli, čak i ona blesava Dara Bubamara. Nismo u kontaktu, petnaest godina se nismo čuli, a verujem da ni ona ne bi bila srećna da me čuje, a ne bih bio ni ja. Uvek ću je prozivati za fotošop, jer to što radi nije normalno. Svi koristimo fotošop, pa čak i ja, ali u granicama normale, ali ona nije normalna - rekao je Boki 13 za Informer, a potom se osvrnuo na Darinine stajlinge.
- Nikako, to više nije vredno komentara. Ona je van konkurencije u negativnom smislu. Ona je zlatna modna malina. Ima i gore obučenih, ali Daru izdvajam jer ona misli da je riba, da je fešn, da je fensi, a ustvari je jedan treš. Neka juri koga hoće, ali ne oblači se lepo.