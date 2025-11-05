Slušaj vest

Asmin Durdžić ušao je u Belu kuću kao partner Stanije Dobrojević, a bivši suprug Aneli Ahmić. Njegova bivša surpuga nakon njegovog ulaska ubrzo je i ona stigla u rijaliti, a Stanija više nije deo Asminovog emotivnog života.

Asmin se udvarao Maji Marinković što Stanija nikako nije mogla da podnese, a nakon što ga je Marinkovićeva oduvala, Durdžić je krenuo u novo osvajanje cimerki.

Za oko mu je zapala Vanja Živić, pa je sve vreme razmenjivao sa njom poljupce i nežne dodire.

Njih dvoje su bili jako prisni, on ju je dodirivao po zadnjici, a u jednom trenutku su bili i na korak do poljupca.

- Da ili ne? - upitao je Asmin Durdžić.

- Ajmo, pijan si - rekla je Vanja.

- Da ili ne? Šapni mi - rekao je Alibaba.

- Šta? - upitala je Vanja.

Foto: Printscrean

- Da ili ne? - upitao je on.

- Možda, ako se izgasiram - rekla je Vanja.

- Znači da - rekao je Alibaba.

- Ma šta bre da - rekla je Vanja.

- Znači da - rekao je Alibaba.

- Ja radim na tome da bude da iako smo Dača i ja u kontri - rekla je Vanja.

Ovako izgleda Vanja Živić

Stanija očajna zbog raskida

Stanija Dobrojević se rasplakala zbog bivšeg dečka Asmina Durdžića i priznala da je razočarana njegovim ponašanjem u Zadruzi 9 Eliti, ali i otkrila da uskoro odlazi u Majami.

- Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva meseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od starta bila osuđena na propast jer smo imali mesec dana lepog, a sa njemin ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lakcija i ja se nosim sa tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Njoj sam se obratila i rekla da je došao ko slobodan momak i nisam ni slutila da je neko postojao, ona nije shvatila i ja nemam šta da budem na ženskoj strani. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete. Bila je isto kao i ja žrtva njegovoh laži, ne može da shvati da je neko izigran -rekla je Stanija Dobrojević u Premijeri vikend specijalu.

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu -rekla je Stanija.