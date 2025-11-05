Slušaj vest

Kristina Spalević nedavno je imala operaciju s obzirom da je rešila da svoje telo dovede do savršenstva. Da bi to uradila morala je da ide pod nož, a kako je otkrila imala je čak 5 intervencija. Nakon što je napustila bolnicu, ona je otišla kući, a Kristijan Golubović njen suprug joj pomaže u svemu.

On je sada objavio video gde se može videti kako Krisitini pere kosu.

- Kristina je došla iz bolnice, nesposobna, nepokretna - kaže Kristijan na snimku.

- Tutorijal za preživljavanje od opravka - napisao je on.

Šta je sve Krisitina operisala

Inače, Kristina je otkrila šta je sve radila na sebi.

- Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, podizanje grudi i implanti - objasnila je ona.