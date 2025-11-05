Slušaj vest

Voditeljka "Dnevnika" Tanja Rađenović sa porodicom živi u prelepoj kući koja je njihova prava oaza mira, ali kada su se uselili stanje je bilo drugačije.

Kako je sama jednom prilikom ispričala, kuća u kojoj sada Tanja živi sa suprugom Petrom i ćerkama nekada je bila oronula i trošna.

"Kad smo se uselili, kuća je bila u sivoj fazi. Niko u njoj nije živeo i nije izgledala ni približno ovako. Gornji sprat bio je potpuno nezavršen, a ovo što je sad Petrova radionica u dvorištu, bila je najobičnija šupa. Svuda je bio beton, neka travuljina i blato. Ali nama se dopalo mesto. Sređivali smo malo-pomalo. Meni je ovo raj. Ključ u ruke, za tri minuta sam u centru. Čuješ ptice. Sad će i kokoška da se oglasi, mislim, ako snese jaja", ispričala je svojevremeno voditeljka.

1/5 Vidi galeriju Tanja Rađenović i njen zgodni muž Foto: Printscreen/Instagram

Pored kuće iz snova, Tanja je uspela da sebi ispuni još jednu veliku želju. Naime, ona i njen suprug pre nekoliko godina su kupili mali hotel na moru.

"Najbitniji događaj koji mi je obeležio proteklih pet godina je da smo moj suprug i ja konačno ostvarili san da imamo mali, preslatki hotel na moru, to nam je bila želja", rekla je Tanja svojevremeno za Blic.