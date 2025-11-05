Slušaj vest

Fotografije iz detinjstva Saše Kovačevića otkrivaju njegove prve dane i iskren osmeh dečaka koji će kasnije postati jedno od najprepoznatljivijih lica domaće muzičke scene.

Rođen 27. jula 1985. godine u Zemunu, Saša Kovačević potiče iz porodične sredine koja mu je pružila snažnu podršku kroz sve godine njegovog razvoja. Majka Milena i otac Dragan uvek su ga bodrili u njegovim prvim muzičkim koracima, dok je brat Rade danas njegov bliski saradnik i partner u zajedničkoj produkciji SK Media.

Foto: Privatna arhiva

Saša je osnovnu školu završio u OŠ „Svetozar Miletić“ u Zemunu, a svoje muzičko obrazovanje stekao je u Srednjoj muzičkoj školi „Kosta Manojlović“ u Zemunu, na klavirskom odseku. Nakon toga je nastavio školovanje na Akademiji umetnosti, na smeru za snimanje i dizajn zvuka.

Odrastao je u zemunskom naselju Retenzija, gde i danas ima stan. Iako trenutno živi u elitnom naselju West 65 na Novom Beogradu, često posećuje svoj stari kraj. Osim produkcije, Saša je i vlasnik popularnog restorana u kompleksu West 65.

Njegov muzički put započeo je 2004. godine nastupom na festivalu „Sunčane skale“, a već dve godine kasnije objavio je svoj prvi album „Jedina si vredela“ (2006), dok je drugi album „Ornament“ usledio 2010. godine.

1/9 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Privatna arhiva

Od 2011. godine, Saša Kovačević je započeo novi pravac u regionalnoj pop muzici — izdavanje singlova praćenih vrhunskim video spotovima. Na taj način postavio je nove standarde u kvalitetu zvuka i vizuelne estetike, postavši sinonim za perfekcionizam u muzičkoj produkciji. Do danas je objavio više od 30 singlova koji su obeležili domaću pop scenu.

2020 – Projekat „Metamorfoza“: Ceo muzički projekat rađen je u Medeljinu (Medellín), Kolumbija, u renomiranom studiju 574. Svi prateći muzički spotovi snimani su na atraktivnim lokacijama u Dominikanskoj Republici, čime je Saša napravio produkcijski iskorak bez presedana na ovim prostorima.

2024 – Projekat „Nostalgija“: Projekat predstavlja zaokret u karijeri ka kafanskom, „nostalgičnom“ stilu, kojim je Saša iznenadio publiku. Za potrebe ovog projekta angažovana je i glumačka legenda Predrag Miki Manojlović, što je projektu dalo poseban umetnički pečat.

Danas, Saša Kovačević važi za jednog od najtraženijih i najuspešnijih izvođača na Balkanu, poznatog po besprekornoj produkciji, emotivnim pesmama i jedinstvenom muzičkom stilu.

Veliki solistički koncert Saše Kovačevića održaće se 16. decembra u Sava Centru, gde će publika imati priliku da uživa u njegovim najvećim hitovima i novim pesmama. https://efinity.rs/event-map/sk1_31929