PEVAČICA IZ TUZLE SE OGLASILA NAKON POŽARA U NJENOM RODNOM GRADU: Azra se u tri reči oprostila od nastradalih
Azra Husarkić oglasila se nakon što je jeziva noć zadesila Tuzlu, zbog požara u kojem je nastradalo preko deset ljudi.
Pevačica, koja je inače rodom iz Tuzle, pogođena je zbog smrti više od deset sugrađana u Domu za stare.
Ona se oglasila na svom Instagram profilu i objavila slike stravičnog požara i kratko napisala:
- Počivajte u miru.
Jasmin Jahić, starešina Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla za "Avaz" je pričao o sinoćnjoj intervenciji u Domu penzionera u Tuzli i opisao teške trenutke kroz koje su prolazili hrabri vatrogasci, ali i svi ostali pripadnici službi koje su priskočile u pomoć.
- Bilo je jako teško i potresno, probijali smo se pored stradalih. Čak i povređeni vatrogasci su tek nakon odrađenog posla potražili medicinsku pomoć kada ih je popustio adrenalin. Radimo dok ne padnemo, niko ne pita postoji li umor - rekao je Jahić.
Kako je rekao, nakon dojave o intervenciji u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci su izašli na lice mesta i utvrdili da će biti potrebe za još vatrogasaca.
