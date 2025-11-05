Slušaj vest

Pevačica, koja je inače rodom iz Tuzle, pogođena je zbog smrti više od deset sugrađana u Domu za stare.

Ona se oglasila na svom Instagram profilu i objavila slike stravičnog požara i kratko napisala:

- Počivajte u miru.

Jasmin Jahić, starešina Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla za "Avaz" je pričao o sinoćnjoj intervenciji u Domu penzionera u Tuzli i opisao teške trenutke kroz koje su prolazili hrabri vatrogasci, ali i svi ostali pripadnici službi koje su priskočile u pomoć.

- Bilo je jako teško i potresno, probijali smo se pored stradalih. Čak i povređeni vatrogasci su tek nakon odrađenog posla potražili medicinsku pomoć kada ih je popustio adrenalin. Radimo dok ne padnemo, niko ne pita postoji li umor - rekao je Jahić.

Kako je rekao, nakon dojave o intervenciji u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci su izašli na lice mesta i utvrdili da će biti potrebe za još vatrogasaca.