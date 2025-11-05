Slušaj vest

Nakon što je prvi deo albuma, objavljen u aprilu, izazvao ogromno interesovanje publike i postao jedno od najslušanijih muzičkih izdanja godine, Matić sada donosi nastavak ovog jedinstvenog projekta, nastalog u saradnji sa kompanijom Telekom Srbija, zvaničnim prijateljem izdanja.

Prvi deo albuma doneo je četiri pesme koje su odmah prihvaćene kod publike - „Noćas nam ne gine ljubav“,„Krematorijum za ljubav“, „Sile zle“ i „Bolje nikad nego kasno“. Svaka od njih nosila je prepoznatljiv pečat Matićevog emotivnog vokala, snažnih tekstova i raskošnih aranžmana. Publika je u njima prepoznala ono po čemu je Saša jedinstven – emociju koja ne glumi, već se iskreno oseća.

A sada, u novembru, stiže nastavak priče - drugi deo albuma „Noćas nam ne gine ljubav, part 2“, koji otvara novo poglavlje u njegovom stvaralaštvu.

U nastavku albuma, koji je muzička zvezda objavila danas, publika će imati priliku da čuje četiri nove pesme: „Sivraj rode“, „Stani malo“, „Dalje“ i „Daleko“.

Već po prvim taktovima jasno je da se Saša ne udaljava od sebe – ostaje veran emociji, kvalitetu i atmosferi koja ga čini jedinstvenim na domaćoj sceni.

„Svaka od ovih pesama je moj lični osećaj, moje iskustvo i moja priča. Iza svake stoji istina - možda ne uvek moja, ali istina koju oseća svako ko je voleo, izgubio, sumnjao ili se ponovo nadao. Publika to oseti odmah, i zato im dugujem iskrenost - do kraja“, poručio je Matić za medije.

U realizaciji drugog dela albuma ponovo je okupio provereni tim vrhunskih autora - Dragana Brajovića Braju, Jelenu Trifunović, Dejana Kostića, Baneta Opačića, Bojana Vasića, Marka Cvetkovića, Sašu Miloševića Mareta i Marka Mahonija, koji zajedno s njim stvaraju prepoznatljiv muzički svet u kojem se spajaju tradicija, emocija i savremeni zvuk.

„Muzika danas nije samo pesma. Ona mora da ima priču i osećaj. Želeo sam da svaka pesma dobije svoj vizuelni identitet, da se kroz kadar oseti sve ono što tekst i melodija nose. U svakom kadru ima iskrenosti i emocije. To je ono što ljudi prepoznaju“, objašnjava Matić.

Veliki doprinos celom projektu dala je i kompanija Telekom Srbija, koja je prepoznala umetničku i emotivnu vrednost ovog albuma.

„Telekom Srbija je naš veliki partner i prijatelj projekta. Oni su pomogli da ova priča dobije svoj puni oblik - od ideje, preko realizacije, do svakog minuta muzike koji publika sada može da čuje. I to je ono što me posebno raduje - kada umetnost pronađe podršku koja veruje u nju“, ističe Saša.

Ovim izdanjem Saša Matić još jednom potvrđuje status jednog od najautentičnijih vokala regiona. Njegove pesme nisu samo muzički hitovi, već i male životne priče koje publika prepoznaje kao svoje.

„Meni je najlepše kad mi ljudi kažu da su uz neku moju pesmu zaplakali, pomirili se, preboleli, zavoleli ponovo. To je smisao. Sve drugo dođe i prođe - ali emocija ostaje. A ovaj album je pun emocija“, zaključuje Matić.

Drugi deo albuma „Noćas nam ne gine ljubav“ dostupan je od danas na svim digitalnim platformama. Publika Saše Matića sada ima novi razlog da, uz njegovu muziku, još jednom proveri - da li ljubav stvarno nikad ne gine.