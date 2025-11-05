Slušaj vest

Mladen Mijatović veoma je aktivan na društvenim mrežama, pa je sada podelio video u kom se vidi kako se nalazi u bolnici.

Kako je voditelj objasnio u opisu objave on je došao na redovnu kontrolu, jer je jako bitno voditi računa o svom zdravlju.

- Došao sam danas preventivno, da bih očuvao svoje zdravlje, jer su prevetnivni pregledi najbitniji za zdrav život. A, pritom imam veliko poverenje u srpske lekare za koje smatram da su šampioni sveta - naglasio je.

Profesor mu je rekao da će odraditi kariovaskularni pregled.

Mladen Mijatović o susretu sa Deom

Podsetimo, Mladen je nakon raskida sa Deom Đurđević, pronašao novu ljubav, ali svoju izabranicu još nije predstavio javnosti.

- To je sve normalno, to je deo života, deo posla, bivša devojka, kao bivša devojka, potpuno je to normalno i razumljivo. Civilizovani smo ljudi, kao i sa svakom bivšom devojkom funkcionišem sasvim u normalnim odnosima. Svako radi svoj posao, ja sam isključivo fokusiran na posao i ono što radim i za šta sam plaćen, tako da sve drugo me ne dotiče i sve priče koje se pričaju me ne dotiču. Nisam zainteresovan za njih i fokusiran sam isključivo na posao i na druženje sa iskrenim i pravim prijateljima.

