Marija Šerifović trenutno je na odmoru, ali čini se da ni u tim trenucima ne odmora.

Marija Šerifović se danas pojavila na Košutnjaku, na snimanju "Zvezda Granda", što je iznenadilo sve.

Dugo se šuškalo o njenom povratku, a ona se danas oglasila:

- Kvartalna inspekcija - napisala je Marija Šerifović, dok je snimala sto gde sedi žiri.

Inače, Marija Šerifović je u objavi danas otkrila da je na odmoru i da će do kraja godine održati samo jedan koncert.

- Na odmoru sam, minimalno radim, koncert u Italiji je jedini do kraja godine koji ću održati - izjavila je pevačica.

Već se nagađalo o njenom povratku

Podsetimo, ranije se pisalo o mogućem povratku Marije Šerifović u stolicu žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Kako je rekao, Marija Šerifović je emotivno vezana za šou i ne želi da se "razbije" koncept koji je deceniju gradila.

- Posebno ju je pogodilo što su u međuvremenu otišla dva člana žirija, a sada se rasipa i preostali sastav, zbog čega oseća obavezu da ponovo bude deo ekipe. Istovremeno, pregovara se oko njenih uslova - produkcija je spremna da joj poveća ugovor i omogući sve što je potrebno da se oseća motivisano i sigurno u ulozi. Marija želi da sve bude jasno, pošteno i dogovoreno pre nego što definitivno donese odluku - pričao je ranije izvor.

