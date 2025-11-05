Slušaj vest

Dragan Stojković Bosanac pojavio se na snimanje Pinkovih zvezda, a mediji su ga odmah pitali kako mu je ćerka Aleksandra Džidža Stojković koja je u dugom stanju. Međutim, kako njen otac kaže, ona teško podnosi trudnoću.

- Džidža je dobro. Ne podnosi baš sjajno trudnoću, ali biće dobro - rekao je Bosanac danas pred početak snimanja Pinkovih zvezda.

Na pitanje da li viđa ćerku, on odgovara:

- Pa viđa, što ne viđa. Ja sam babaroga na drugom mestu. Ne znam šta da kažem za trudnoću, nešto ima, ne znam. Videćemo do kraja - rekao je Bosanac.

Na pitanje da li pazi svoju ćerku i da li joj sprema hranu, kompozitor se našalio:

- Ja? Gde ću ja spremati hranu, ja najveća harmonikaška zvezda, ja da spremam hranu. Šta će joj posluga, kada ima majku, ona će joj napraviti najlepšu hranu koju ona voli da jede - zaključio je Bosanac.

Džidža rekla lepu vest samo najbližima

Aleksandra je nedavno otkrila da očekuje dete, a ovu lepu vest podelila je samo sa najbližima.

- Džidža je presrećna zbog lepih vesti. Vest je podelila i sa ocem Bosancem, koji nije krio zadovoljstvo zbog dolaska unuka ili unuke u njegov dom. Sa ocem deteta je već nekoliko meseci u vezi i uveliko žive zajedno - rekao je dobro obavešten izvor.