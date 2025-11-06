Slušaj vest

Halid Muslimović jedan je od najpopularnijih pevača na ovim prostorima, a karijeru je gradio isključivo na pesmama, dok je privatni život čuvao dalje od očiju javnosti.

On je nedavno objavio knjigu "Mene je učilo vreme" u kojoj je otkrio neke stvari iz privatnog života ali i iz posla, a 12.11.2025 održaće solistički koncert u Sava Centru u Beogradu.

Ono što se zna, jeste da je Halid već više od dve decenije u braku sa Adelisom Hodžić, sa kojom ima ćerku Lejlu i sina Enisa.

Kao i Halid, i njegova supruga se bavi pevanjem i veoma je poznata pevačica u Bosni. Uprkos brojnim iskušenjima na koje ih je stavljala profesija, njih dvoje su uspeli da održe svoj brak.

Pevač o svom privatnom životu retko govori, a iako mu je i supruga javna ličnost, retko imamo priliku da ih viđamo zajedno na događajima.

Takođe i njihova deca se vrlo retko pojavljuju u medijima, a njegov sin je bio jedno vreme u žiži interesovanja medija kada se pisao da je u vezi sa poznatom blogerkom Zoranom Jovanović.