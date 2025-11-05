Slušaj vest

Reper Dragomir Despić poznatiji kao Desingerica pojavio se danas na snimanju nove epizode muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde", a tom prilikom pričao je na brojne teme.

Na samom početku je prokomentarisao to što Zorica Brunclik i Kemiš imaju poseban apartman.

- Ko me proziva? Ja sam dominantan mladić. Ja sam direktor. Meni ne treba poseban apartman, ja uvek kasnim. Ja odmah idem u studio. Dobri smo svi, zanimljivo je. Dobro vodim direktorski posao. Ja Zorici ne mogu da ćutim, ona se ljutila. Dobra je Zoka, ne bih je manjao. Promenio bih samo da snimamo od devet sati uveče - rekao je Desingerica, a potom priznao kome bi renado kačkavalj na glavu na svom nastupu.

- Ne znam, morali bismo da se dogovorimo. Možda se neko ljuti, mislim da bi svi to voleli, nije to ništa čudno. Ti što pričaju da ne bi, oni bi prvi voleli.

1/6 Vidi galeriju Desingerica se obnažio u Pinkovim Zvezdama Foto: Printscreen

O Ceci i nastupu u Makedoniji

- Video sam, prvo nisam kapirao šta se dešava, nisam upućen u političke stvari. Kapiram da je ona videla sliku na zastavi, što bi neko doneo nešto što ne valja. Videlo se da je šokirana. Nismo mi profesori da znamo ko se sa kim svađao. Što bi neko na nastup doneo tako nešto da je to neprihvatljivo u toj zemlji. Dobro je Ceca odgovorila. Ja volim taj stav, kad je to samouvereno i kad se zna šta se priča. Rečeno je da je pomerena sa bine, ali to se nije desilo. Ja nisam bio u takvoj situaciji, ali svašta se dešava.

Desingerica se dotakao iz izjave Dare Bubamare da je Milica Pavlović skroz fejk.

- To ne znam, nisam ispratio. Ne treba da se svađaju uopšte. Možda su bile u ciklusu. Nije to sujeta, treba da se deli mir i ljubav, muzika spaja ljude. Bezveze se svađaju. Ja se volim sa ljudima, ja se ne svađam. Mnogo fejk ljudi ima na estradi, ne bih navodio. To je njihova stvar, ima koliko hoćeš. Uvek sam ja bio diplomata - rekao je on.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: